“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿(Nicolás) Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, se preguntó el presidente estadounidense Donald Trump en su perfil de Truth Social.

El próximo domingo, 30 de noviembre, serán las elecciones presidenciales de Honduras, donde millones de ciudadanos elegirán al sucesor de Xiomara Castro. Pese a que las encuestas no revelan un evidente ganador, sí establecen que los tres candidatos favoritos son Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry Asfura —o Tito Asfura—, del Partido Nacional; y Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación y representante del oficialismo.

“Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional”, afirmó Trump este miércoles, 26 de noviembre, en medio de las tensiones que ha elevado con el régimen de Venezuela.

Candidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla. | Foto: Europa Press via Getty Images

“Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”, detalló el mandatario de Estados Unidos.

“Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que su ídolo es Fidel Castro”, sentenció Trump.

Moncada ha prometido seguir con la línea de izquierda que ha consolidado Castro, quien además es la esposa del exgobernador Manuel Zelaya, quien fue derrocado en 2009. Este, además, fue un aliado del dictador venezolano Hugo Chávez.

“Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría (a Moncada) y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla”, continuó el republicano en su publicación.

Candidata del oficialismo, Rixi Moncada. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”, lanzó.

Este candidato recientemente atribuyó unos “actos vandálicos” —unas presuntas agresiones a vehículos de sus seguidores— al partido de Moncada, y la acusó de promover el fraude y de tener apoyo de Cuba y Venezuela.

“El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez”, opinó Trump.

Nicolás Maduro. | Foto: AFP

“El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, aseguró.