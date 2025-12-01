Empate técnico: estos son los dos candidatos de derecha que empatan en Honduras

Las elecciones en Honduras entran en una disputa cerrada entre dos figuras de derecha: Nasry Asfura, un empresario cuyo apoyo por parte de Donald Trump resalta una dimensión internacional en su candidatura, y Salvador Nasralla, un animador de televisión y figura pública conocida en el país.

Ambos candidatos son descritos como derechistas, lo que sugiere que el debate electoral se centra en matices dentro de esa orientación política.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por finalizada la fase de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con un escrutinio del 57%, el cual reveló un empate técnico en la contienda presidencial.

Los finalistas de las elecciones en Honduras. | Foto: AFP

Los candidatos Nasry Asfura (39,91%) y Salvador Nasralla (39,89%) estaban separados por una ínfima diferencia de apenas 515 votos.

Los comicios representan un castigo a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.

Nasry Asfura y Salvador Nasralla. | Foto: AFP

El “empate técnico”

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, declaró en X que la ventaja de solo 515 votos que Nasry Asfura mantenía sobre Salvador Nasralla constituía un “empate técnico”.

En un empate técnico la diferencia entre los votos es tan pequeña que, aunque un candidato vaya ligeramente adelante, no se le puede declarar ganador porque el resultado final podría cambiar fácilmente con el conteo de los votos que faltan o si se revisan las actas. Es una situación de máxima igualdad.

Gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral.



Hoy, un día después de las Elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras.



Quiero informarles que el TREP ha… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 1, 2025

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, expresó Hall.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó.

El siguiente paso

Ante la extrema igualdad de los resultados y el empate técnico, las autoridades han determinado iniciar un escrutinio manual de los votos.

Este proceso es más lento, pero necesario para lograr transparencia y precisión, y así poder declarar al ganador de estas elecciones presidenciales tan reñidas, donde la diferencia de sufragios es mínima entre los dos candidatos de derecha.

Elecciones presidenciales en Honduras | Foto: AFP

Las elecciones presidenciales en Honduras son extremadamente reñidas, con una diferencia de votos ínfima entre los dos principales candidatos de derecha. El resultado final dependerá del conteo manual y minucioso de las actas restantes.

En un país con 60% de sus 11 millones de habitantes en pobreza y con largo historial de fraudes y deudas sociales, los políticos arrastran el desprestigio.