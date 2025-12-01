Suscribirse

Empate técnico: estos son los dos candidatos de derecha que empatan en Honduras

Se declara empate técnico entre dos populares candidatos de derecha en Honduras, ¿qué implica esto para el futuro de las elecciones?

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 10:27 p. m.
Elecciones en Honduras: Empate técnico
Elecciones en Honduras: hay empate técnico entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla. | Foto: AFP

Las elecciones en Honduras entran en una disputa cerrada entre dos figuras de derecha: Nasry Asfura, un empresario cuyo apoyo por parte de Donald Trump resalta una dimensión internacional en su candidatura, y Salvador Nasralla, un animador de televisión y figura pública conocida en el país.

Ambos candidatos son descritos como derechistas, lo que sugiere que el debate electoral se centra en matices dentro de esa orientación política.

Contexto: Honduras elige su nuevo presidente en medio de denuncias anticipadas de fraude y bajo la amenaza de Donald Trump

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por finalizada la fase de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con un escrutinio del 57%, el cual reveló un empate técnico en la contienda presidencial.

Elecciones en Honduras
Los finalistas de las elecciones en Honduras. | Foto: AFP

Los candidatos Nasry Asfura (39,91%) y Salvador Nasralla (39,89%) estaban separados por una ínfima diferencia de apenas 515 votos.

Los comicios representan un castigo a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.

Contexto: ICBF dejó en manos de Honduras caso de menor que funcionaria de la ONU, Isabel Albaladejo, trató de sacar ilegalmente del país

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.

Elecciones en Honduras
Nasry Asfura y Salvador Nasralla. | Foto: AFP

El “empate técnico”

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, declaró en X que la ventaja de solo 515 votos que Nasry Asfura mantenía sobre Salvador Nasralla constituía un “empate técnico”.

En un empate técnico la diferencia entre los votos es tan pequeña que, aunque un candidato vaya ligeramente adelante, no se le puede declarar ganador porque el resultado final podría cambiar fácilmente con el conteo de los votos que faltan o si se revisan las actas. Es una situación de máxima igualdad.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, expresó Hall.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó.

El siguiente paso

Ante la extrema igualdad de los resultados y el empate técnico, las autoridades han determinado iniciar un escrutinio manual de los votos.

Contexto: Presidenta de Honduras amenaza a Trump con expulsar bases militares estadounidenses de su territorio si hay deportaciones masivas

Este proceso es más lento, pero necesario para lograr transparencia y precisión, y así poder declarar al ganador de estas elecciones presidenciales tan reñidas, donde la diferencia de sufragios es mínima entre los dos candidatos de derecha.

A person casts his vote at a polling station during the general election in Tegucigalpa, on November 30, 2025. Hondurans voted for president on Sunday amid threats by US President Donald Trump to cut aid to the country if his preferred candidate loses. (Photo by Lucas AGUAYO / AFP)
Elecciones presidenciales en Honduras | Foto: AFP

Las elecciones presidenciales en Honduras son extremadamente reñidas, con una diferencia de votos ínfima entre los dos principales candidatos de derecha. El resultado final dependerá del conteo manual y minucioso de las actas restantes.

En un país con 60% de sus 11 millones de habitantes en pobreza y con largo historial de fraudes y deudas sociales, los políticos arrastran el desprestigio.

Con información de AFP.

