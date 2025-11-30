Honduras elige su nuevo presidente en medio de denuncias anticipadas de fraude y bajo la amenaza de Donald Trump

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró formalmente el inicio de la jornada de votación para las elecciones generales que se celebran este domingo y en las que se elegirá al nuevo presidente del país.

La votación comenzó sobre las 7:00 de la mañana, hora local, tras un acto con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, y el consejero propietario, Marlon Ochoa. Allí se destacó la ausencia de la consejera Cossette López-Osorio, quien denunció amenazas.

“Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”, explicó la consejera del CNE en su cuenta en X.

Para la jornada de este domingo están habilitados más de seis millones de hondureños, quienes están convocados a elegir al próximo jefe del Estado, a 128 diputados titulares y 128 suplentes del Congreso Nacional, 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2.168 regidores.

La Presidencia del país se la disputan fundamentalmente la candidata oficialista Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (PN, extrema derecha), Salvador Nasralla (PL, derecha).

Un soldado vigila un colegio electoral durante las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras. | Foto: AP

Moncada ya ejerció su derecho al voto y aseguró: “Yo ya soy ganadora, nosotros ya estamos victoriosos, nosotros sobrevivimos a las armas de 2009, al fraude de 2013 y 2017, derrotamos la dictadora en 2021 con Xiomara y hoy el pueblo va a seguir marcando la ruta”.

La agitada campaña presidencial estuvo marcada por las acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico.

La legislación electoral hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

La amenaza de Trump

Los hondureños eligen presidente en unos comicios reñidos y bajo amenaza del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió el voto para el derechista Nasry Asfura, so pena de cortar la ayuda al país.

A las puertas de la votación, Trump advirtió que si el exalcalde y empresario de 67 años no gana, Washington “no malgastará” dinero en la empobrecida nación centroamericana.

Asfura, del Partido Nacional (PN), se pisa los talones con la abogada izquierdista de 60 años Rixi Moncada, del gobernante partido Libre, y con la estrella de televisión Salvador Nasralla, de 72 años y representante del derechista Partido Liberal (PL).

En plena tensión, Trump irrumpió el miércoles en la campaña para advertir que si no gana “Tito” Asfura, como es conocido popularmente, Honduras quedará bajo el control del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y “sus narcoterroristas”.

Un vendedor ambulante cuelga banderas que representan al Partido Nacional LIBRE (de izquierda a derecha), y a Estados Unidos, cerca del estadio nacional en Tegucigalpa, Honduras. | Foto: AP

Trump considera a Asfura el “único verdadero amigo de la libertad”.

A Moncada la tachó de “comunista” que idolatra a Fidel Castro y a Nasralla, exaliado del partido Libre, de un “casi comunista” poco confiable. Con ninguno de ellos, afirmó, podría trabajar.

Elevando su apuesta por Asfura y a contramano de su operación antidrogas en el Caribe, Trump echó más leña al fuego al anunciar el viernes que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, antiguo líder del PN, condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos.

Asfura, quien busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, dijo a la AFP que no tiene “ningún vínculo” con Hernández y que el respaldo de Trump puede traer “beneficios” económicos y migratorios al país.

En claro guiño a Washington, Asfura y Nasralla -tres veces candidato presidencial- pretenden acercarse a Taiwán, luego de que Castro restableciera relaciones con China en 2023.

Pobreza y violencia

Las elecciones se celebran también en una profunda polarización surgida del golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro.

Moncada acusa de “oligarcas golpistas” a sus rivales, que también la llaman “comunista” aliada de Venezuela.

Ocupados en atacarse, los candidatos apenas abordaron las angustias de los hondureños: la pobreza, la violencia de las pandillas, la corrupción y el narcotráfico.

La amenaza de Trump de un recorte de ayuda no es poca cosa en un país ultradependiente de Estados Unidos, con 60 % de sus 11 millones de habitantes en la pobreza y un 27 % de su PIB alimentado por las remesas de la migración.

En uno de los países más violentos del continente, los hondureños votarán bajo un estado de excepción parcial que impuso Castro en 2022.

El narcotráfico ya no solo usa al país de puente, sino también de productor de cocaína.

Custodiadas por los militares, las urnas estarán abiertas durante 10 horas, y el CNE prevé divulgar los primeros resultados esta misma noche.