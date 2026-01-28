Mundo

María Corina Machado habla tras encuentro con Marco Rubio y asegura que “estamos viviendo unos días decisivos para Venezuela”

La líder opositora no descartó trabajar con Delcy Rodríguez para “facilitar una transición real” en el país

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

28 de enero de 2026, 8:39 p. m.
María Corina Machado habló tras diálogo con Marco Rubio
María Corina Machado habló tras diálogo con Marco Rubio Foto: AP / El Pais España / Montaje: Semana

Este miércoles se llevó a cabo la esperada reunión entre Marco Rubio y María Corina Machado en medio de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El encuentro tuvo como fin seguir tratando el proceso de democratización del país, la liberación de los presos políticos que aún se encuentran recluidos por el régimen y el manejo de las exportaciones de crudo.

Al culminar, María Corina Machado se dirigió a los medios de comunicación para dar las conclusiones de la charla con el secretario de Estado. La venezolana se mostró bastante optimista respecto a la transición que lidera Estados Unidos y le mandó un mensaje de unidad a su pueblo.

María Corina Machado tras diálogos con Marco Rubio: invitó a los venezolanos a "alzar la voz"
María Corina Machado tras diálogos con Marco Rubio: invitó a los venezolanos a "alzar la voz" Foto: El Pais España

Machado mostró su agradecimiento con el gobierno de Estados Unidos, ya que, según sus palabras, “es el único gobierno que arriesgó la vida de sus ciudadanos para la liberación de Venezuela” y afirmó tener “el apoyo de las democracias más grandes del mundo, en especial Estados Unidos” por los esfuerzos de Trump y Rubio para la transición.

Adicionalmente, la líder opositora invitó a su pueblo a “alzar la voz para pedir por la liberación de Venezuela” y se tomó unos minutos para hablar sobre los presos políticos que aún permanecen privados de la libertad, asegurando que “todavía son más de 700 presos políticos (720 especificó más adelante)” y hay “171 ciudadanos militares que no han sido liberados”.

Mundo

María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

Deportes

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Estados Unidos

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

Mundo

Este es el país de América Latina que supera a China en importante ranking sobre la calidad de vida de sus ciudadanos

Estados Unidos

Cheques de 300 dólares llegan a 700.000 estadounidenses para aliviar la crisis del costo de vida

Estados Unidos

Agentes de ICE implicados en muerte de manifestante en Mineápolis son suspendidos

Estados Unidos

Europa emite alertas de viaje a Estados Unidos por seguridad y protestas

Mundo

Marco Rubio pone como ejemplo a Gustavo Petro en plena audiencia en el Senado de EE. UU.: esto dijo sobre Colombia

Mundo

“Ella no ha sido encausada como Maduro”: Marco Rubio dio detalles sobre cómo se gobernará Venezuela y mencionó a Delcy Rodríguez

Mundo

“Intentamos negociar con Maduro muchas veces”: Marco Rubio dio detalles de los diálogos con el dictador venezolano antes de su captura

“Ella no ha sido encausada como Maduro”: Marco Rubio dio detalles sobre cómo se gobernará Venezuela y mencionó a Delcy Rodríguez

María Corina Machado fue cuestionada sobre la petición de Gustavo Petro sobre la propuesta de Petro de que Maduro sea juzgado en Venezuela. “Hay muy pocos jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, tanto como Gustavo Petro”, respondió.

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que transmite una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como la última jueza que emitió una sentencia contraria al régimen”. Y concluyó su respuesta afirmando que “por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso”.

Gustavo Petro y María Corina Machado.
María Corina Machado respondió sobre las declaraciones de Petro sobre Nicolás Maduro. Foto: SEMANA

Cuando fue cuestionada por una posible alianza con Delcy Rodríguez y afirmó que está dispuesta a hacer “todo lo que podamos hacer para favorecer la transición”, sin embargo, no dejó una respuesta puntual al respecto. “Nadie tiene fe en ella, es cuestión de incentivos. Nadie es ingenuo”, complementó.

Machado le dejó un recado al chavismo: “Este es el régimen más corrupto de la historia de la humanidad”.

También informó que estará “muy pronto nuevamente en Venezuela”, pero está al pendiente de “varios acuerdos” para volver a su país con todas las garantías de seguridad para su persona.

Y aprovechó para mostrar el orgullo que siente por la gente de Venezuela: “la sociedad con una enorme resiliencia (...) y valentía ha logrado superar todos los obstáculos”.

Más de Mundo

.

María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

X

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

María Corina Machado habló tras diálogo con Marco Rubio

María Corina Machado habla tras encuentro con Marco Rubio y asegura que “estamos viviendo unos días decisivos para Venezuela”

Nicki Minaj ejunto a Donald Trump durante la cumbre en Washington.

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

País Sudamericano supera a China en calidad de vida

Este es el país de América Latina que supera a China en importante ranking sobre la calidad de vida de sus ciudadanos

La gobernadora Janet Mills anunció la propuesta de cheques de alivio de asequibilidad para más de 700.000 residentes del estado.

Cheques de 300 dólares llegan a 700.000 estadounidenses para aliviar la crisis del costo de vida

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Agentes de ICE implicados en muerte de manifestante en Mineápolis son suspendidos

Viajeros franceses y alemanes reciben recomendaciones para extremar precauciones en Estados Unidos

Europa emite alertas de viaje a Estados Unidos por seguridad y protestas

EE.UU.

Crisis de salud pública en Estados Unidos: estado reporta un brote de sarampión que enciende las alarmas

Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.

Trump busca reducir los precios de la gasolina en California con un tope al impuesto estatal sobre el combustible

Noticias Destacadas