María Corina Machado habla tras encuentro con Marco Rubio y asegura que “estamos viviendo unos días decisivos para Venezuela”

Este miércoles se llevó a cabo la esperada reunión entre Marco Rubio y María Corina Machado en medio de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El encuentro tuvo como fin seguir tratando el proceso de democratización del país, la liberación de los presos políticos que aún se encuentran recluidos por el régimen y el manejo de las exportaciones de crudo.

Al culminar, María Corina Machado se dirigió a los medios de comunicación para dar las conclusiones de la charla con el secretario de Estado. La venezolana se mostró bastante optimista respecto a la transición que lidera Estados Unidos y le mandó un mensaje de unidad a su pueblo.

María Corina Machado tras diálogos con Marco Rubio: invitó a los venezolanos a "alzar la voz" Foto: El Pais España

Machado mostró su agradecimiento con el gobierno de Estados Unidos, ya que, según sus palabras, “es el único gobierno que arriesgó la vida de sus ciudadanos para la liberación de Venezuela” y afirmó tener “el apoyo de las democracias más grandes del mundo, en especial Estados Unidos” por los esfuerzos de Trump y Rubio para la transición.

Adicionalmente, la líder opositora invitó a su pueblo a “alzar la voz para pedir por la liberación de Venezuela” y se tomó unos minutos para hablar sobre los presos políticos que aún permanecen privados de la libertad, asegurando que “todavía son más de 700 presos políticos (720 especificó más adelante)” y hay “171 ciudadanos militares que no han sido liberados”.

María Corina Machado fue cuestionada sobre la petición de Gustavo Petro sobre la propuesta de Petro de que Maduro sea juzgado en Venezuela. “Hay muy pocos jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, tanto como Gustavo Petro”, respondió.

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que transmite una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como la última jueza que emitió una sentencia contraria al régimen”. Y concluyó su respuesta afirmando que “por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso”.

María Corina Machado respondió sobre las declaraciones de Petro sobre Nicolás Maduro. Foto: SEMANA

Cuando fue cuestionada por una posible alianza con Delcy Rodríguez y afirmó que está dispuesta a hacer “todo lo que podamos hacer para favorecer la transición”, sin embargo, no dejó una respuesta puntual al respecto. “Nadie tiene fe en ella, es cuestión de incentivos. Nadie es ingenuo”, complementó.

Machado le dejó un recado al chavismo: “Este es el régimen más corrupto de la historia de la humanidad”.

También informó que estará “muy pronto nuevamente en Venezuela”, pero está al pendiente de “varios acuerdos” para volver a su país con todas las garantías de seguridad para su persona.

Y aprovechó para mostrar el orgullo que siente por la gente de Venezuela: “la sociedad con una enorme resiliencia (...) y valentía ha logrado superar todos los obstáculos”.