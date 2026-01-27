Mundo

Estudiantes venezolanos le exigen a Delcy Rodríguez, cara a cara, la liberación de todos los presos políticos

El encuentro se dio en la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuando un líder estudiantil encaró a la presidenta encargada.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

27 de enero de 2026, 11:42 p. m.
Delcy Rodríguez es encarada por estudiantes de la UCV
Delcy Rodríguez es encarada por estudiantes de la UCV Foto: Captura de X @OrlvndoA

Este martes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraba en la UCV, donde sostenía diálogos con las autoridades de la misma. Fue en ese lugar donde un grupo de estudiantes la encaró para pedirle la liberación total de los presos políticos que aún están en los centros de detención.

Miguelangel Suárez, presidente de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, fue el encargado de hablar, frente a frente con la mandataria interina del país, respaldado por otros estudiantes.

Miguelangel Suárez, líder estudiantil de la UCV exigió a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos
Miguelangel Suárez, líder estudiantil de la UCV exigió a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos Foto: Perfil de X @miguel_suarezt

Suárez y sus compañeros exigieron la libertad de los más de 200 estudiantes presos y de profesores como Jesús Armas, quien, según los jóvenes, es de tendencia socialista.

“Tiene que acabar con lo que está sucediendo con los familiares afuera de los centros de reclusión. Esa gente está sufriendo muchísimo, Delcy“, aseveró el líder estudiantil, que ha liderado junto a su vicepresidenta, Rosa Cucunuba, el apoyo de los estudiantes a las madres de los presos que se mantienen en vigilia frente a las cárceles del país.

“Estamos trabajando, hay un programa de convivencia democrática. Es importante que los dirigentes políticos sean responsables“, respondió Delcy ante la multitud.

La dirigente chavista añadió que “es importante no manipular, hay ONG que les están cobrando a los familiares. Eso debe acabar”. Apoyándose en una de las justificaciones que ha usado junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Marco Rubio fue designado por Donald Trump como ‘gobernador de facto’ de Venezuela, según ‘ABC’

“Déjame hablar, ya basta de manipulación. Le costó muy caro a este país, una agresión militar“, añadió la presidenta encargada del gobierno venezolano. Mensaje que fue asentido por los estudiantes.

Rodríguez decidió abandonar el lugar tras no poder entablar los diálogos en el tono que ella quería, rodeada de sus escoltas, pero sin violencia. Frente a esto, los estudiantes gritaron en forma reiterada: “¡Libérenlos a todos!”.

El momento fue captado en video por otro de los estudiantes que acompañaba a Suárez, este ya ha sido publicado en las redes sociales de opositores a la mandataria. Una de estas cuentas es la de Orlando Avendaño, de la cual se toma el material audiovisual.

Delcy Rodríguez se encuentra en el ojo del huracán por sus últimos embates contra el gobierno Trump, alegando estar “cansada” de las directrices desde Washington. Adicionalmente, Donald Trump ha sostenido la presión sobre la presidenta encargada al ordenar a Marco Rubio como ‘gobernador de facto’.

Con ello, Rubio tendría la última palabra sobre cómo se gastará cada dólar vinculado a la transición económica y la reconstrucción del país. Además, se insiste en que “en ningún caso” Delcy Rodríguez tendrá voz sobre estos recursos.

