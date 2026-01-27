Mundo

Donald Trump habla de los señalamientos de Delcy Rodríguez sobre quién manda en Venezuela

La dirigente venezolana dijo que su país “no acepta órdenes” de ningún actor externo.

Redacción Mundo
27 de enero de 2026, 6:45 p. m.
El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos brindó breves palabras sobre la situación en Venezuela después de que se le preguntó sobre Delcy Rodríguez y su más reciente declaración en pleno evento público en el que descartó que EE. UU. mandara en su país.

En comentarios a la prensa, el presidente afirmó que no tenía conocimiento sobre el tema y volvió a subrayar que mantiene una “muy buena relación” con la dirigente venezolana.

“No sé exactamente qué está pasando, pero no he oído nada al respecto; ahora tenemos una muy buena relación”, dijo Trump.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país “no acepta órdenes” de ningún actor externo, respondiendo a unas declaraciones “ofensivas” del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien insinuó que Washington mantiene a algunos de los dirigentes venezolanos en sus cargos para acatar las órdenes del país estadounidense.

“El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo”, dijo durante un evento con empresarios y autoridades del sector energético.

Delcy Rodríguez vuelve a desafiar a Donald Trump: “El pueblo de Venezuela no acepta órdenes”. ¿Puede haber un segundo ataque?

Rodríguez dijo sentirse feliz de representar a sus compatriotas durante lo que ha calificado de “coyuntura difícil” para el país, tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de febrero, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

“No tenemos otro factor externo a quien obedecer”, aseveró durante una comparecencia en la que ha querido destacar que ya tenía “conciencia” de las “amenazas personales” recibidas en su contra cuando accedió a la Presidencia venezolana apenas dos días después de la detención de Maduro.

“Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela. A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas”, dijo.

Estas afirmaciones se producen apenas después de que Bessent sostuviera que los altos cargos del Gobierno venezolano cumplirán las órdenes dictadas por la Administración de Donald Trump.

Gobierno Trump toma una importante decisión sobre presencia de la CIA en Venezuela

“Todo el mundo dice: ‘Bueno, ¿y si los líderes venezolanos vuelven a sus viejas costumbres?’ Creo que cuando vean los vídeos del presidente siendo expulsado de Caracas y en una celda de Nueva York, seguirán las órdenes estadounidenses”, dijo el funcionario.

Finalmente, Donald Trump dijo que Estados Unidos ‘gobernará’ Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.

Donald Trump, presidente de EE.UU.
“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si fuese necesario.

Con información de AFP*

