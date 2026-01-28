Siguen fluyendo los ‘petrodólares’ a Venezuela: régimen anuncia multimillonaria oferta de Estados Unidos por el crudo

El Banco Central de Venezuela anunció el martes una oferta de 200 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo por parte de Estados Unidos, que acordó con la presidencia encargada comercializar crudo del país caribeño tras la caída de Nicolás Maduro. Es la segunda oferta del total de 500 millones de dólares procedentes de la primera venta. El dinero fue depositado en un fondo catarí.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó hace una semana de un primer giro por 300 millones que también fue destinado a estabilizar el mercado cambiario. El Banco Central no se había pronunciado sobre estas operaciones hasta ahora. En un comunicado dijo que “ha venido ofertando divisas en el mercado cambiario con el apoyo del sistema financiero”.

Marco Rubio advierte que Delcy Rodríguez puede “caer como Maduro” luego de que la presidenta desafió a Estados Unidos

“Hasta la fecha, se han vendido 300 millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos” y “se encuentra en curso una nueva oferta de 200 millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero”, indicó el texto.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones. El presidente Donald Trump anunció inmediatamente después que asumiría el control de las ventas del petróleo venezolano.

Marco Rubio fue designado por Donald Trump como ‘gobernador de facto’ de Venezuela, según ‘ABC’

La inyección, a través de un puñado de bancos venezolanos, busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada. El dólar en el mercado negro llegó a estar hasta 100% por encima de la tasa de cambio oficial.

Estados Unidos sigue comprando petróleo venezolano. Foto: AP/Getty Images

¿Descongelan activos?

Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, informó el martes la presidenta encargada, como parte de una “agenda de trabajo” con Donald Trump.

Trump impuso en 2019, durante su primer gobierno, una batería de sanciones contra Maduro, incluido un embargo petrolero. Y congeló dinero del país en cuentas internacionales, que Maduro estimó en 2022 en unos 30.000 millones de dólares.

Revelan el estado de salud de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su encarcelamiento en Estados Unidos

“Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez en una alocución en el canal estatal VTV. No especificó un monto. “Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países”, añadió.

Desde que asumió el poder, Rodríguez dio un vuelco a la enemistad con Estados Unidos que caracterizó hasta ahora las casi tres décadas de gobiernos chavistas. Suscribió acuerdos petroleros, que incluyen la venta de crudo por parte de Estados Unidos en mercados internacionales.

Con información de AFP.