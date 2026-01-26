Mundo

Revelan estado de salud de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su encarcelamiento en Estados Unidos

El dictador y su esposa permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso penal en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: AP

Dirigentes del chavismo aseguraron que el derrocado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran en buen estado de salud, en medio de su encarcelamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, en los Estados Unidos, según informaron este fin de semana voceros del oficialismo venezolano.

La información fue divulgada por el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, tras un encuentro con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado dictador y también buscado por la justicia estadounidense por cargos criminales ligados al narcotráfico desde Venezuela.

De acuerdo con Prado, lo primero que se consultó durante la conversación fue el estado de salud del presidente y de la primera combatiente. “Están bien de salud”, señaló el ministro en sus redes sociales y en su canal de Telegram, donde agregó que ambos se mantienen “muy pendientes del país” y con “mucha confianza en el pueblo”, al que atribuyen la tarea de “luchar y defender la paz y la integridad del territorio”.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue quien confirmó la información. Foto: AFP

Según Prado, Maduro también está al tanto de la próxima Consulta Popular Nacional de las Comunas, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la considera un mensaje dirigido a los Consejos Comunales y a las comunas del país para la consolidación del llamado Estado Comunal. El proceso está previsto para realizarse el domingo 8 de marzo.

Además, el hijo del caído dictador venezolano lideró una jornada de oración por la paz y por la liberación de la pareja encarcelada por el gobierno estadounidense, la cual fue realizada en Caracas. Maduro Guerra aseguró que su padre envió un mensaje en el que pidió “orar por la paz de Venezuela”.

Las declaraciones se producen en el marco de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que el régimen venezolano asegura que fueron “secuestrados” por el ejército de Estados Unidos el pasado 3 de enero, durante una operación militar que, según aseguran, incluyó ataques en cuatro estados del país, entre ellos Caracas, y dejó más de un centenar de muertos.

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan. Foto: AP

Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores están siendo procesados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos federales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y otros delitos graves relacionados con narcotráfico y actividades criminales transnacionales, acusaciones que se remontan a una investigación iniciada años antes.

Un juez federal ordenó que Maduro y Flores permanezcan bajo custodia en una prisión federal en Brooklyn sin libertad bajo fianza por el momento. Su próximo trámite en la corte está programado para el 17 de marzo de 2026, cuando continuarán los procedimientos previos al juicio.

