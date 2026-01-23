Mundo

Publican explosivo audio de Delcy Rodríguez: Tuvo 15 minutos para decidir si cooperaba o no con EE. UU. tras captura de Maduro

El audio citado por el diario The Guardian muestra los momentos de desespero de la cúpula chavista ante el ataque de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

24 de enero de 2026, 1:56 a. m.
Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro.
Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Una grabación filtrada de una reunión privada del chavismo revela el relato más detallado hasta ahora de Delcy Rodríguez sobre las horas posteriores a la captura de Nicolás Maduro y el proceso interno que la llevó a asumir el poder. En el audio, la presidenta interina asegura que altos funcionarios del régimen recibieron amenazas de muerte por parte de Estados Unidos y que solo tuvieron 15 minutos para aceptar las condiciones impuestas por Washington.

La grabación, difundida por The Guardian y reportada inicialmente en Venezuela por el colectivo La Hora de Venezuela, corresponde a una reunión celebrada siete días después del operativo estadounidense. En ella, Rodríguez interviene durante seis minutos por altavoz ante ministros, dirigentes políticos e influenciadores alineados con el chavismo.

La esperada visita de Delcy Rodríguez a Washington será muy pronto, según la Casa Blanca

“Las amenazas comenzaron desde el primer minuto que secuestraron al presidente”, afirma Rodríguez. Según su versión, ella, Diosdado Cabello y su hermano Jorge Rodríguez fueron advertidos de que, si no accedían a las exigencias estadounidenses, serían asesinados. “Nos dieron 15 minutos para responder, o nos matarían”, dice.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

Rodríguez relata que, en un primer momento, las fuerzas estadounidenses les aseguraron que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no habían sido capturados sino asesinados. Frente a ese escenario, afirma que los tres respondieron que estaban dispuestos a “compartir la misma suerte”.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos investigará con cámaras especiales a cada extranjero para verificar el cumplimiento de la ley afuera de los aeropuertos

Noticias Estados Unidos

Casi 1.400 vuelos cancelados este fin de semana en Estados Unidos por la tormenta invernal: se pronuncian importantes aerolíneas

Mundo

¿Trump dará la estocada final a Cuba? EE. UU. prepararía otro bloqueo a las importaciones de petróleo a la isla

Noticias Estados Unidos

Fuerzas militares estadounidenses atacaron buque en el Pacífico: es la primera incursión militar registrada en 2026

Noticias Estados Unidos

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

Mundo

¿Nuevo auge en Venezuela? Asamblea Nacional está a un paso de aprobar reforma petrolera que rompe con el chavismo

Deportes

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Mundo

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

Mundo

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Mundo

Presidente de Cuba contó lo que habló con Delcy Rodríguez: anunció decisión tras captura de Nicolás Maduro

“Y les digo: mantenemos esa declaración hasta el día de hoy”, añade, antes de explicar que, desde entonces, las amenazas y el chantaje han sido constantes.

Delcy Rodríguez anuncia gran remezón militar en Venezuela en medio de los diálogos con Estados Unidos

Lejos de presentar la decisión como una rendición, Rodríguez insistió en que el chavismo debía actuar con “paciencia y prudencia estratégica”, y que cualquier paso debía responder a objetivos claramente definidos. Luego enumeró tres prioridades que, según ella, guiaron las decisiones del nuevo liderazgo tras la salida de Maduro: “preservar la paz”, “rescatar a nuestros rehenes” y “preservar el poder político”.

“Me dolió tener que asumir responsabilidades en estas circunstancias”, afirma también, aludiendo a la forma abrupta en que se produjo la transición. Además, antes de ponerla en altavoz, el entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, pide a los asistentes cerrar filas y desoír “rumores, intrigas e intentos de desacreditarla”.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez capturados por las fuerzas estadounidenses. Foto: GC Images

Ñáñez sostiene que Rodríguez es “la única garantía” tanto para recuperar a Maduro y a la primera dama como para “pasar página y reconfigurar nuestras fuerzas”. En su intervención, deja claro que el mayor riesgo no proviene del exterior, sino de la deslegitimación interna.

Luego Rodríguez hizo un llamado a la “unidad”, donde apunta directamente a sectores del chavismo que, según ella, podrían acusar a la nueva dirigencia de haber cedido ante Estados Unidos.

Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

En el audio, la presidenta interina insiste en que las decisiones tomadas no respondieron a una traición, sino a una situación límite marcada por amenazas directas y por la necesidad de evitar un colapso total del poder.

Más de Mundo

La CBP implementará desde diciembre un sistema biométrico obligatorio que registrará a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos.

Estados Unidos investigará con cámaras especiales a cada extranjero para verificar el cumplimiento de la ley afuera de los aeropuertos

.

Publican explosivo audio de Delcy Rodríguez: Tuvo 15 minutos para decidir si cooperaba o no con EE. UU. tras captura de Maduro

X

Casi 1.400 vuelos cancelados este fin de semana en Estados Unidos por la tormenta invernal: se pronuncian importantes aerolíneas

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

¿Trump dará la estocada final a Cuba? EE. UU. prepararía otro bloqueo a las importaciones de petróleo a la isla

X

Fuerzas militares estadounidenses atacaron buque en el Pacífico: es la primera incursión militar registrada en 2026

X

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

Jorge Rodríguez sostiene nueva reforma petrolera en Venezuela

¿Nuevo auge en Venezuela? Asamblea Nacional está a un paso de aprobar reforma petrolera que rompe con el chavismo

X

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Milei critica a Lula da Silva: llamar a sus perros como él sería "insultarlos"

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

La tormenta ha causado estragos. Algunos vehículos quedaron prácticamente tapados por la nieve.

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Noticias Destacadas