Delcy Rodríguez anuncia histórica decisión de Estados Unidos sobre fondos venezolanos congelados

Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, informó el martes la presidenta encargada, como parte de una “agenda de trabajo” con Donald Trump. La mujer asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión de Estados Unidos que bombardeó Caracas y otras regiones del país.

Su interinato, en principio, se extiende por un máximo de seis meses para convocar a elecciones, aunque el propio hijo de Maduro descarta por lo pronto ese escenario bajo el argumento de que Maduro fue “secuestrado” y no aplica la norma constitucional para la falta del presidente.

Rodríguez gobierna a sus anchas. Cambió ministros y altos oficiales en la Fuerza Armada. Cuenta por ahora con el apoyo de Trump, aunque su secretario de Estado, Marco Rubio, advierte que puede sufrir la misma suerte que Maduro.

Rodríguez “conoce muy bien el destino de Maduro” y “creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, señalará Rubio, según extractos de un discurso que presentará ante el Senado.

ARCHIVO – La vicepresidenta y ministra del petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Foto: AP

Trump impuso en 2019, durante su primer gobierno, una batería de sanciones contra Maduro, incluido un embargo petrolero. Y congeló dinero del país en cuentas internacionales, que Maduro estimó en 2022 en unos 30.000 millones de dólares. “Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez en una alocución en el canal estatal VTV. No especificó un monto.

“Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países”, añadió.

Desde que asumió el poder, Rodríguez dio un vuelco a la enemistad con Estados Unidos que caracterizó hasta ahora las casi tres décadas de gobiernos chavistas. Suscribió acuerdos petroleros, que incluyen la venta de crudo por parte de Estados Unidos en mercados internacionales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

Inició diligencias para reanudar las relaciones diplomáticas y prometió excarcelar a cientos de presos políticos, aunque familiares y oenegés denuncian que el proceso avanza muy lentamente.

“Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos como con el secretario Rubio, con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo”, indicó.

Rubio acudirá el miércoles a una comisión del Senado para explicar el operativo que condujo a la detención de Maduro. “No se equivoquen: como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, explica el texto.

*Con información de AFP.