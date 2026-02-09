MUNDO

Explosiva entrevista de Jorge Rodríguez: reveló si habrá elecciones en Venezuela y habló del regreso de María Corina Machado

El hermano de Delcy Rodríguez dio su primera entrevista a Newsmax, y es el primer funcionario en hablar para un medio estadounidense.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 7:34 p. m.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), sonríe junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), durante una conferencia de prensa sobre la liberación de presos en Venezuela, celebrada en el Palacio de Miraflores el 14 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), sonríe junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), durante una conferencia de prensa sobre la liberación de presos en Venezuela, celebrada en el Palacio de Miraflores el 14 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

En su primera entrevista para un medio de noticias de Estados Unidos, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló con Rob Schmitt, el periodista de Newsmax para su programa Rob Schmitt Tonight.

Este es el primer medio norteamericano en tener una entrevista exclusiva con un funcionario de alto rango en Venezuela.

Durante la entrevista, Rodríguez descartó que haya elecciones en un futuro cercano en Venezuela.

Jorge Rodríguez en entrevista con NewsMax
Jorge Rodríguez en entrevista con NewsMax Foto: NEWSMAX

Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato. Si llegamos a un acuerdo con todos los sectores de la oposición, donde se pueda alcanzar un calendario electoral donde todos estén de acuerdo y promover la estabilización y la coexistencia pacífica, las elecciones podrían ocurrir.

“Lo que hemos acordado y en lo que estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la reinstitucionalización del país, para que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos”, continuó.

“Vamos a trabajar en un calendario que convenga a todos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a quienes no resulten vencedores, que todas las garantías serán respetadas y proporcionadas por ambas partes”, añadió.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026. Foto: AFP

Al ser preguntado por la posibilidad de que la líder opositora María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y pueda caminar libremente por el país, Rodríguez aprovechó para mencionar la ley de amnistía promovida por el régimen venezolano.

“Hay sectores extremistas que han promovido la violencia. Nosotros queremos, con la amnistía, que todos los sectores que estén en el exterior, que se ajusten a la ley, vuelvan al país”, dijo Rodríguez a NewsMax.

“Hay una ley de honestidad que se está elaborando actualmente y que contempla trabajar con la gente, pero hay sectores de la oposición en el extranjero que han promovido la violencia, y han llamado a la invasión”, dijo el dirigente venezolano.

AFP
María Corina Machado Foto: AFP

El periodista de Newsmax le preguntó también a Rodríguez si consideraba que las últimas elecciones fueron ilegítimas a lo que respondió tajantemente: “no”.

“Hay una realidad que demuestra que hemos estado divididos durante mucho tiempo. ... En Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un calendario electoral muy claro, y esto está claramente establecido en la Constitución venezolana.

Revelan el nombre del primer funcionario de Donald Trump que visitaría Venezuela, tras captura de Maduro

“Y este gobierno interino va a hacer todo siguiendo exactamente lo que dice la Constitución”, aseveró.

Finalmente, Rodríguez dijo que ahora tienen una oportunidad de oro con Estados Unidos, “oportunidades de respeto mutuo para construir una situación beneficiosa para ambos países y pueblos” y celebró que el dinero de la extracción de petróleo vaya dirigido a la población venezolana.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa tras su juramentación como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del período legislativo constitucional 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.
Delcy Rodríguez, observa tras su juramentación como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del período legislativo constitucional 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images via AFP

Cabe resaltar que la Asamblea de Venezuela aplazó la sesión en la que se preveía la aprobación de la ley de amnistía, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.

La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.

