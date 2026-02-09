Diosdado Cabello se pronuncia sobre caso de Juan Pablo Guanipa: “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”

Diosdado Cabello, Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, apareció en cámaras este lunes, 9 de febrero del 2026, en una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Durante su intervención, aprovechó para referirse a la situación del opositor Juan Pablo Guanipa quien fue detenido en Caracas, horas después de su excarcelación, algo que la oposición califica como secuestro.

Cabello aseguró que “han salido 897 personas y no había pasado nada”, refiriéndose a la reciente salida del opositor y aliado de María Corina Machado y agregó: “Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país”, aseveró.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre caso Juan Pablo Guanipa: "Han salido 897 personas y no había pasado nada".



Cabello se refirió a la puesta en libertad del líder político Juan Pablo Guanipa y sostuvo que la decisión adoptada por el Ministerio Público se debe de manera exclusiva al desacato de las condiciones establecidas por el sistema judicial.

“Este país quiere paz y tranquilidad. Se creen intocables, pero la justicia está funcionando”, afirmó.

“Para ser beneficiario de esa ley tiene que ponerse a derecho. Tendrá sus límites, alcances, consideraciones, restricciones y condiciones”, agregó Cabello.

“La gente decía, inclusive dentro del sector opositores, ‘este se volvió loco’, no, él es loco de toda su vida, así es actúan porque se creen superiores a los demás”, aseveró.

“Si usted quiere hacer política, haga política, nadie le va a negar su derecho a hacer política. Pero si usted quiere quemar este país, incendiar este país, el sistema de justicia va a funcionar”, terminó diciendo el líder chavista.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el lunes el “secuestro” en Venezuela de un estrecho aliado opositor, que fue excarcelado apenas horas antes y exigió elecciones democráticas.

Juan Pablo Guanipa, exparlamentario de 61 años, estuvo en prisión casi nueve meses acusado de conspiración.

Juan Pablo Guanipa junto a María Corina Machado Foto: AFP

Su excarcelación el domingo se sumó a la de otros dirigentes cercanos a Machado, a dos días de la aprobación prevista en el Parlamento de la amnistía general que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por su parte, la fiscalía venezolana explicó que el opositor violó su libertad condicional y pidió su arresto domiciliario.

Pero la oposición y su familia denuncian “desaparición forzada” a manos de hombres fuertemente armados.

Guanipa dedicó sus pocas horas en libertad a la política: visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada y pidió nuevas elecciones.

“Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, dijo Guanipa a la AFP poco después de salir de prisión el domingo.

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa habla con los medios tras su liberación de la prisión del Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026. Foto: AFP

“El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular”, añadió en referencia a las pasadas elecciones, que la oposición asegura Nicolás Maduro se robó. “¿La queremos respetar? Vamos a respetarla (...) ¿No la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral”.