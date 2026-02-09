Continúan las liberaciones: Freddy Superlano, opositor venezolano, fue excarcelado después de 18 meses de detención

Freddy Superlano, colaborador de María Corina Machado, fue excarcelado el domingo por la noche, tras 18 meses detenido, según informó su partido Voluntad Popular (VP). La liberación se produjo al mismo tiempo que la liberación y recaptura de Juan Pablo Guanipa, opositor y abogado venezolano.

“Hoy, he sido excarcelado. Luego de 18 meses de injusto encarcelamiento, pude reunirme con mi familia, continuemos orando y pidiendo a Dios para que todos los presos políticos sean liberados en las próximas horas”, publicó Superlano en su cuenta de X.

Asimismo, el mensaje estuvo acompañado de un video en el que se ve al opositor abrazando a su esposa y a su hija.

Freddy Superlano, quien ya contaba con una carrera política como diputado de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021 y había ganado la Gobernación de Barinas, estado natal de Hugo Chávez, fue arrestado dos días después de la cuestionada reelección de Maduro, tras trabajar junto a María Corina Machado.

Después de la excarcelación del opositor de 49 años, suman cerca de 400 liberaciones desde el 8 de enero, día en que Rodríguez asumió la Presidencia, según datos de la ONG Foro Penal.

Por su parte, la familia del exdiputado informó que la liberación se produjo acompañada de una medida de libertad condicional.

“Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”, indicó el Ministerio Público.

Frente a las restricciones impuestas a la mayoría de los liberados, Edmundo González, presidente electo de Venezuela, manifestó su disconformidad con las medidas adoptadas.

“Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas”, declaró González en su cuenta de X.

De igual forma, Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, recordó que, según criterios de la ONU, el arresto domiciliario “sigue siendo una forma de privación de la libertad”.

Freddy Superlano fue uno de los miembros más activos de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado. Foto: AP

La liberación del opositor venezolano se produce en medio de un proceso de consultas del Parlamento con la sociedad civil para aprobar una ley de amnistía para los presos políticos, propuesta por la presidenta Delcy Rodríguez, tras la promesa de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, de que todos los presos políticos serían liberados.

Además de Freddy Superlano, otros opositores excarcelados fueron Jesús Armas, Luis Tarbay, Henry Gustavo Alviarez, Darío Estrada Perozo, Liomary Chiquinquirá Espina y Eduardo Labrador, según informó Foro Penal.

De acuerdo con la organización, se registraron al menos “35 excarcelaciones de presos políticos verificadas” el domingo. Entre estas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de María Corina Machado.

Más temprano, Machado celebró las excarcelaciones. “Muy pronto nos vamos a encontrar y abrazar en una Venezuela libre y les daremos gracias a estos héroes por todo lo que han entregado para hacer que Venezuela sea el país que nos merecemos, que Dios nos bendiga”, dijo Machado en un audio en X.