María Corina Machado denuncia que el régimen de Venezuela secuestró a Juan Pablo Guanipa, tras pocas horas en libertad

Juan Pablo Guanipa estuvo en libertad menos de 12 horas. El dirigente opositor venezolano volvió a prisión tras una breve excarcelación, que aprovechó para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

Guanipa es un cercano aliado de María Corina Machado, líder de la oposición y premio nobel de la Paz.

Edmundo González reacciona a excarcelación de Juan Pablo Guanipa y envía sorpresivo mensaje al régimen venezolano

Machado denunció más temprano su “secuestro”. Poco después, la fiscalía aclaró que se trató de un nuevo arresto por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impiden hablar públicamente de su caso.

La ganadora del Premio Nobel de Paz denunció que Guanipa fue secuestrado por hombres “fuertemente armados, vestidos de civil [...]. Violentamente se lo llevaron”.

Maria Corina Machado junto a Juan Pablo Guanipa. Foto: AFP

“URGENTE. ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, fue el mensaje que publicó Machado en sus redes sociales después de las 11 de la noche.

Por su parte, el hijo de Guanipa, Ramón Guanipa, exigió una fe de vida. “Responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre, ya basta de tanta represión”, dijo a través de su cuenta de X.

Delcy Rodríguez se reunió con un expresidente español que ha liderado negociaciones entre el régimen chavista y la oposición

“Denunciamos que un grupo de personas armadas han interceptado y secuestrado a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente diez personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Simbol”, dice un mensaje publicado en la cuenta de X del propio dirigente opositor, siendo firmado por su hijo.

Guanipa era de los dirigentes opositores de mayor jerarquía que quedaba en prisión. Su breve excarcelación anticipaba la aprobación de una ley de amnistía general, el martes, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos.

El régimen venezolano justificó la decisión contra Guanipa asegurando que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas y que su incumplimiento permite al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir el beneficio previamente otorgado, conforme a la legislación vigente”.

Más liberaciones en Venezuela: excarcelan a Perkins Rocha, otro colaborador de María Corina Machado

“El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que […] ha solicitado ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, señala el texto oficial dado a conocer por el régimen a través de sus redes sociales.

“Anunciamos al país que nuestro líder nacional Juan Pablo Guanipa acaba de ser secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura mientras se movilizaba de sitio”, indicó por su parte el partido de Guanipa, Primero Justicia.

Guanipa fue vicepresidente del Parlamento y gobernador electo del petrolero estado Zulia, pero se negó a juramentarse ante una Asamblea Constituyente instaurada por Maduro que asumió funciones del Parlamento, entonces controlado por la oposición. Fue destituido. Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la investidura de Nicolás Maduro.

*Con información de AFP.