Más liberaciones en Venezuela: excarcelan a Perkins Rocha, otro colaborador de María Corina Machado

Un segundo colaborador de la nobel de la paz y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, fue excarcelado un mes después de que el gobierno interino de Venezuela comenzara a liberar presos políticos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país, se sumó este domingo al grupo de presos políticos liberados, como parte de un proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“¡El abrazo en nuestra casa se dio! Ya hablamos con nuestros hijos. Perkins Rocha está excarcelado con cautelares muy estrictas”, publicó la esposa del dirigente, María Constanza Cipriani, en su cuenta en X, junto a una fotografía de ambos.

“Ahora abogamos por la libertad plena”, agregó.

El abrazo en nuestra casa, se dio!!!!

Ya hablamos con nuestros hijos ❤️❤️@PerkinsRocha está excarcelado con cautelares muy estrictas.

#QueSeanTodos #ConLaFeIntacta seguimos pic.twitter.com/pQg7ZFm1pH — Buscando Ciudadanos (@MaCostanzaCR) February 8, 2026

Perkins Rocha, de 63 años, llevaba un año y medio recluido. Había sido arrestado el 27 de agosto de 2024, en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro, el 28 de julio de 2024.

Además de las liberaciones previamente mencionadas, este domingo se confirmó la excarcelación de Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos, quienes recuperaron su libertad en el marco de estas recientes medidas.

Dignora Hernández Castro es una política venezolana y dirigente opositora vinculada al partido Vente Venezuela, donde ejercía como secretaria política nacional.

María Oropeza es una activista y dirigente opositora venezolana que coordinaba actividades políticas en el estado Portuguesa para Vente Venezuela.

‼️ “Cuánto deseaba darte este abrazo en libertad”.



No existen palabras para describir el momento en que María Oropeza (@mariaoropeza94) vuelve a los brazos de su madre.



Después de la oscuridad, la luz de un reencuentro que nos devuelve la esperanza a todos.



Seguimos ¡Hasta… pic.twitter.com/qy0F23UNCG — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 8, 2026

El Parlamento venezolano tiene previsto aprobar el martes una ley de amnistía general propuesta por Rodríguez, tras asumir el poder luego de la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Más temprano, este domingo fue excarcelado Juan Pablo Guanipa, de 61 años, un cercano aliado de Machado, detenido el 23 de mayo de 2025 y vinculado a una supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro.

De manera paralela, el periodista Seir Contreras señaló, a través de su cuenta en la red social X, que los dirigentes políticos Luis Tarbay y Jesús Armas también habrían recuperado su libertad.

Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado Foto: AFP

Al menos 18 presos políticos han sido excarcelados este domingo, según la ONG especializada Foro Penal.