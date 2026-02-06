MUNDO

Lula cambia su postura sobre regreso de Nicolás Maduro a Venezuela y sorprende con nuevas declaraciones

El presidente brasileño también dijo que el Consejo de Paz para Gaza tiene más apariencia de proyecto inmobiliario que de un plan de reconstrucción.

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 1:10 p. m.
Lula da Silva, Nicolás Maduro y Donald Trump
Lula da Silva, Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención, hace un mes, “no es la preocupación principal” y que lo prioritario es “fortalecer la democracia” en ese país.

Según Lula, el asunto del retorno del dictador venezolano es un asunto que le corresponde a los venezolanos. “Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas”, dijo.

“¿Hay condiciones de hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y el pueblo pueda participar activamente? Porque lo que está en juego es si van a mejorar la vida del pueblo o no”, dijo en una entrevista para el portal UOL.

Lula ha insistido en América Latina como “zona de paz” y en su idea de defender todos aquellos procesos políticos que sirvan para el desarrollo económico y democrático de toda la región. “Eso vale para Venezuela”, dijo.

“¿Lo que está en juego es si la gente mejorará la vida del pueblo? No, ¿si vamos a generar puestos de trabajo? No”, señaló.

Lula da Silva se mostró indignado por la captura de Nicolás Maduro y lanzó una dura crítica a Donald Trump

“Lo que está en juego es si PDVSA volverá a producir 3,7 millones de barriles de petróleo diarios”, aseveró el mandatario brasileño.

De la misma manera, ha reiterado la necesidad de que Washington y Caracas se entiendan y ha recordado que en el pasado ya le instó al finado presidente venezolano Hugo Chávez a limar asperezas con su entonces homólogo, George W. Bush.

Maduro Lula
Nicolás Maduro junto a Lula da Silva Foto: AP

Consejo de paz para Gaza

El presidente Lula ha confirmado también que estará en Washington durante la primera semana de marzo y que espera hablar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, cara a cara, sobre distintos asuntos, en un momento en el que aún continúan ciertos aranceles sobre las exportaciones brasileñas.

Uno de estos asuntos es la situación en la Franja de Gaza, sobre la que continúan cayendo los ataques de las fuerzas israelíes a pesar del alto el fuego anunciado en octubre.

Con respecto al Consejo de Paz propuesto por el presidente Trump para la gestión del enclave palestino, Lula ha señalado que Brasil está dispuesto a participar “si sirve para reconstruir Gaza”; sin embargo, considera que la iniciativa se asemeja más a un proyecto para levantar resorts.

x
Presidente Donald Trump junto al presidente Lula da Silva Foto: AP

“Yo quiero saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales, las panaderías, los bares, que fueron destruidos, porque la vida de 75.000 mujeres y niños no regresará jamás (…) Brasil tiene todo el interés en participar, pero los palestinos tienen que estar presentes”, dijo.

Con información de Europa Press*

