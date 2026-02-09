El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, bromeó con la posibilidad de pelear con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El mandatario brasileño aseguró que Trump no lo provocaría si supiera de su “parentesco con Lampiao”, el más famoso de los cangaceiros (bandoleros que operaban en el nordeste brasileño desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930).

“Cuando viajo (a Estados Unidos), soy muy terco y tenaz, ¿sabe? Si Trump supiera lo que es el linaje de Lampião de un presidente, no provocaría”, dijo en forma de broma, según ha recogido el portal de noticias g1, de Globo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AP

Con todo, el dirigente brasileño ha proseguido indicando que no querría pelear con el magnate neoyorquino: “No estoy loco. ¿Y si lucho y gano, qué hago?”, dijo.

Ya cambiando de semblante, Lula ha querido subrayar que “la lucha de Brasil es la lucha por construir la narrativa”.

“Queremos demostrar que el mundo no puede prescindir del multilateralismo”, dijo Lula ante un marco internacional marcado por intervenciones unilaterales como la de Estados Unidos en Venezuela, Rusia en Ucrania o Israel en los territorios palestinos y Líbano.

“El unilateralismo impuesto por la teoría de que el más fuerte puede todo contra el más débil no nos conviene”, incidió el mandatario brasileño.

Donald Trump y Lula da Silva Foto: AP

“Necesitamos demostrar, en un debate político, que fue el multilateralismo, después de la Segunda Guerra Mundial, el que creó la armonía entre los Estados y el que nos permitió vivir en paz hasta ahora, al menos en una parte del mundo”, ha argumentado.

Sus palabras siguen la línea de la crítica que emitió a finales de enero, cuando reprochó al inquilino de la Casa Blanca querer “gobernar el mundo a través de Twitter (X)”.

Las declaraciones de entonces, así como las de este lunes, han desentonado con la suerte de tregua que ambos mandatarios parecían haberse dado desde finales del año pasado.

El acercamiento entre ambos se dio después de alcanzar una serie de acuerdos para rebajar una serie de aranceles que impuso Trump, enfrentado a los poderes Ejecutivo y Judicial brasileños por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula.

Donald Trump ha estado muy pendiente de la situación jurídica y penal de Jair Bolsonaro Foto: Getty Images Y AFP

Actualmente, y pese a las últimas declaraciones de Lula, las relaciones entre ambos países giran en torno a la cooperación en áreas estratégicas, especialmente la seguridad, y en un clima menos hostil que el anterior.

De hecho, el presidente brasileño visitará Estados Unidos en marzo, tal y como confirmó él mismo tras mantener una conversación telefónica con Trump el 26 de enero.

Con información de Europa Press*