El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mostró su indignación por la captura el pasado 3 de enero del dictador venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de las fuerzas estadounidenses.

“Pasé toda la noche indignado por lo que pasó en Venezuela. No lo puedo creer. Maduro sabía que había 15.000 soldados estadounidenses en el mar Caribe, sabía que había una amenaza a diario”, dijo Lula en un evento público.

“Esos tipos entraron en Venezuela, entraron al fuerte y se llevaron a Maduro, y nadie sabía que Maduro se había ido. ¿Cómo es posible que no se respete la integridad territorial de un país?”, dijo Lula en el Encuentro Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

O presidente Lula afirmou que está “indignado com o que aconteceu na Venezuela”. A declaração foi na sexta (23) durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizado em Salvador. Lula comentava sobre a captura de Nicolás Maduro por… pic.twitter.com/73K5wXTClj — InfoMoney (@infomoney) January 24, 2026

Lula ha endurecido el tono de sus críticas hacia el inquilino de la Casa Blanca y ha sostenido que Brasil no tiene preferencia por las relaciones con ningún país, pero que el país latinoamericano no volverá “a ser una colonia donde alguien más nos gobierne”.

El mandatario brasileño también criticó que Trump esté atacando el multilateralismo con la creación de una “nueva ONU” de la que “solo él sea el dueño”, en relación a la Junta de Paz para Gaza.

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

A pesar de que el mandatario estadounidense ha invitado a Lula a participar en la Junta de Paz de Gaza, un órgano de gobierno del enclave palestino que el propio Trump ha promovido y que liderará, el presidente brasileño ha acusado al líder norteamericano de desmantelar la ONU en favor del unilateralismo.

“Está prevaleciendo la ley del más fuerte, se está desmantelando la Carta de la ONU, y en lugar de arreglar la ONU, que venimos exigiendo desde que era presidente en 2003 (...), lo que está pasando es que el presidente Trump está proponiendo crear una nueva ONU, en la que solo él sea el dueño de la ONU”, dijo Lula.

Nicolás Maduro y Lula da Silva. Foto: AP

Asimismo, el mandatario brasileño ha reivindicado el diálogo como forma de actuar ante las constantes declaraciones de Trump en las que presume del poderío militar de Estados Unidos.

“No quiero librar una guerra armada con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con Uruguay, ni con Bolivia. Quiero librar una guerra con el poder de la persuasión, con argumentos, con narrativas, demostrando que la democracia es invencible; que no queremos imponernos a los demás, sino compartir lo bueno que tenemos”, aseguró.

Las continuas críticas de Lula hacia Trump rompen además con una suerte de tregua que ambos mandatarios parecían haberse dado desde finales del año pasado, después de alcanzar una serie de acuerdos para levantar algunos de los peores aranceles que el presidente de Estados Unidos comenzó a imponer a más de medio mundo.

Lula da Silva ha tenido enormes diferencias con Donald Trump. Foto: AFP

Con información de Europa Press*