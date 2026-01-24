MUNDO

Trump reveló el nombre del arma que usó el ejército para lograr la captura de Maduro; contó nuevos detalles

El presidente de Estados Unidos habló en exclusiva a ‘The NY Post’ sobre lo que ocurrió el pasado 3 de enero, al usar esa arma secreta en Caracas.

Juan David Cardozo Maglioni

24 de enero de 2026, 3:23 p. m.
DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO Foto: AP

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pudo contarle al diario NY Post y a Fox News más detalles del arma que usó Estados Unidos el pasado 3 de enero, que ayudó a que las fuerzas especiales capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro.

“The Discombobulator”, lo que sería en español “El Desconcertante”, es el nombre del arma usada en dicha operación, según contó el mismo presidente en una entrevista con The NY Post.

Un “desconcertante”, según la definición en inglés, es una persona o cosa que causa confusión, desorientación o inquieta a alguien, derivado del verbo informal estadounidense del siglo XIX “desconcertante” (que significa perturbar o dejar perplejo).

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

Trump se enorgulleció al contar que la misteriosa arma “hizo que el equipo [enemigo] no funcionara” cuando helicópteros estadounidenses sobrevolaron Caracas el 3 de enero para arrestar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por cargos federales de drogas y armas, sin perder una sola vida estadounidense.

“El Desconcertante. No me permiten hablar de ello”, dijo Trump durante una entrevista exclusiva en el Despacho Oval.

Vladimir Padrino habla por primera vez sobre el arma secreta de EE. UU. utilizada para capturar a Nicolás Maduro

“Nunca despegaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron uno. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”, dijo Trump.

Trump se refirió al presunto dispositivo luego de ser consultado por las informaciones difundidas esta semana, según las cuales la administración de Biden habría adquirido un arma de energía pulsada, que se cree podría estar relacionada con el llamado “síndrome de La Habana”.

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: AP

Aunque se conoce poco sobre este tipo de tecnología, dichas versiones se produjeron después de testimonios provenientes de Venezuela que relataban cómo hombres armados del régimen de Maduro habrían sido reducidos, “sangrando por la nariz” y expulsando sangre por la boca.

Un miembro del equipo de guardias del depuesto dictador contó después que “de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación”, según The NY Post.

En desarrollo...

Donald Trump

DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO

