Vladimir Padrino habla, por primera vez, sobre el arma secreta de EE. UU. usada para capturar a Nicolás Maduro

El pasado 3 de enero, el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una operación sin precedentes sobre Caracas, con el objetivo de extraer al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados en una residencia militar en la capital venezolana.

Tras la especulación sobre una posible “arma secreta” usada en ese operativo, el presidente de los Estados Unidos rompió el silencio en una entrevista televisada y confirmó que sí se habría usado un arma secreta en dicha operación.

Según el mandatario, los militares usaron un “arma sónica secreta” y aseguró que “nadie más” posee aquella arma. Sus declaraciones se dieron en medio de una entrevista con el medio NewsNation.

🇺🇸🇻🇪 | Trump confirma uso de arma sónica en operativo para capturar a Maduro: “Nadie más lo tiene. Tenemos armas que nadie conoce”. pic.twitter.com/vkHH78EEZF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 21, 2026

Cuando la periodista le preguntó a Trump si el arma sónica es algo que debería preocupar a los demás países, este respondió: “Bueno, sí”.

“Es algo que no quiero. Nadie más la tiene”, agregó. “Pero tenemos armas que nadie más conoce”, resaltó.

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Al respecto, el ministro de Defensa de Venezuela se refirió al uso del arma “secreta” de Estados Unidos y compartió sus declaraciones en la red social X, donde aseguró que “el año pasado advertíamos que el determinismo tecnológico marcaría la pauta en los futuros conflictos internacionales”.

“Sobre este mismo fuerte militar donde nos encontramos se cometió una agresión militar por parte de la primera potencia nuclear letal del mundo, que, como dijo el presidente Donald Trump (...), habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla”, dijo Padrino López.

El año pasado advertíamos que el determinismo tecnológico marcaría la pauta en los futuros conflictos internacionales. Lamentablemente, Venezuela fue el laboratorio para comprobar empíricamente esta realidad, pic.twitter.com/18roaK4YWF — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 23, 2026

“Esas armas, esa tecnología que usaron contra nuestro pueblo, ha resultado ser Venezuela el laboratorio donde se recibió el bombardeo sistemático, asistido por inteligencia artificial del más alto nivel”, aseveró.

Padrino López acompañó el video con un mensaje escrito en la red social X, en la que asegura que “existe una férrea voluntad de los soldados y soldadas de la #fanb para defender esta Patria, y que la supremacía tecnológica tiene sus límites políticos en los conflictos armados”.

Las versiones sobre el supuesto uso de esta arma el pasado 3 de enero comenzaron a circular después de que, días antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informara a los medios que varios efectivos militares presentaron hemorragias nasales y llegaron a vomitar sangre tras la activación de un dispositivo durante la operación de captura del líder del régimen.

Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas Foto: AFP

El ministro de Defensa aprovechó para enviar un mensaje a Estados Unidos: “A pesar de estas realidades, reiteramos: ¡No nos rendiremos jamás! Venezuela debe sanar sus heridas y continuar su imparable camino de democracia, independencia y libertad”.