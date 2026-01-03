Mundo

Él es Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Maduro, por el que ofrecen 15 millones de dólares por su captura

Padrino López ha estado en altos cargos por largos años y ostenta el de la cartera de Defensa desde 2014.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de enero de 2026, 1:51 p. m.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Según se confirmó en la madrugada de este 3 de enero de 2026, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores.

La detención se habría concretado en el marco de un operativo militar diseñado con extremo cuidado y ejecutado por fuerzas de Estados Unidos.

En medio del revuelo por la situación que impacta el mundo entero, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, se pronunció y dijo que el país resistiría cualquier presencia de tropas extranjeras.

“Esta invasión representa la mayor afrenta que ha sufrido el país”, dijo, y además acusó a Estados Unidos directamente de impactar “con misiles y cohetes” disparados desde helicópteros de combate a poblaciones civiles en las zonas de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Padrino López siempre se ha mostrado desafiante y se ha alzado en críticas hacia Estados Unidos por la invasión; por parte del país norteamericano cuenta con orden de captura, por la cual llegaron a ofrecer hasta 15 millones de dólares.

¿Quién es Vladimir Padrino López?

El ministro de Defensa es considerado por Nicolás Maduro como su mano derecha, un hombre de máxima confianza y principal jefe militar del país.

Padrino López ha tenido un papel indiscutible al estar frente al sostén del gobierno en medio de protestas, crisis institucionales e intentos de presión interna y externa.

A nivel personal, la vida íntima de Padrino López se ha mantenido protegida para cuidar cualquier intento en su contra.

El cargo de ministro de Defensa lo tiene desde el año 2014, producto de su carrera en crecimiento dentro del Ejército venezolano que lo impulsó a puestos clave en la cúpula militar.

En el gobierno de Chávez, Padrino López era un oficial de alto rango en el Ejército, y su lealtad fue puesta a prueba en el intento de golpe de Estado. Su posición dentro de la Fuerza Armada fue pieza clave para que este intento fracasara.

Además de lo anterior, Vladimir Padrino López fue jefe del Estado Mayor General del Ejército, comandante general del Ejército Bolivariano y comandante estratégico operacional de la FANB, cargo en el que coordinó todas las operaciones militares del país, lo cual le permitió consolidar su influencia y poder, antes de ser nombrado por Nicolás Maduro en el año 2014.

¿Qué dijo Vladimir Padrino López por captura de Nicolás Maduro?

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo.

“Frente a este ataque ruin y cobarde, que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza, con toda la fuerza de su historia libertaria, la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país”, añadió en una emisión en la mañana de este sábado 3 de enero.

