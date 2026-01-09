Delcy Rodríguez confirma conversaciones con Petro, Lula y Pedro Sánchez y califica el operativo de EE. UU. como una “agresión criminal”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes, 9 de enero, conversaciones telefónicas con los mandatarios de Brasil, Colombia y España, a quienes manifestó la intención de su Gobierno de enfrentar por la “vía diplomática” lo que calificó como “agresión criminal” de Estados Unidos.

Rodríguez informó, a través de un comunicado, sobre el encuentro virtual con los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez, en “el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela” el 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas y arrestó a Nicolás Maduro.

“Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática”, añadió poco después de anunciar que recibe a una comisión estadounidense y explora reanudar las relaciones diplomáticas con Washington.

Los mandatarios abogaron por “avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia” que respete la soberanía y el diálogo.

También agradeció a Lula y a Sánchez por su postura contra la “agresión” sufrida por Venezuela.

En un segundo comunicado, también agradeció al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por su “disposición a contribuir a la construcción de una agenda de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela”.

Catar ha fungido durante años como un mediador en negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

Tras el ataque, el Gobierno catarí ofreció nuevamente su mediación e hizo un llamado a “resolver las disputas a través del diálogo”.

Estabilidad y democracia en Venezuela son “casi la misma cosa”, dice Trump

Hablar de estabilidad y democracia en Venezuela es “casi la misma cosa”, declaró este viernes el presidente Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca con compañías petroleras para abordar el futuro de ese sector en el país sudamericano.

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum reiteran su compromiso de cooperación para impulsar la paz en Venezuela

Preguntado sobre si prefería estabilidad o democracia en Venezuela, liderada por un gobierno que surgió de unas elecciones polémicas, Trump respondió: “Quizás estamos hablando de la misma cosa. Para mí es casi lo mismo”, añadió.

“Con el tiempo será democracia”, aseguró.

Trump convocó a la plana mayor de las petroleras mundiales para pactar su retorno al país sudamericano, que nacionalizó los recursos naturales en 1976.

La llegada del “socialismo bolivariano” del entonces presidente Hugo Chávez endureció aún más las condiciones de explotación petrolera para esas empresas, sometidas a la tutela del Estado.

Petro sostuvo llamada telefónica con Lula: “Profunda preocupación por el uso de la fuerza” en contra de Venezuela

Tras el derrocamiento del heredero de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, ahora a la espera de juicio en Nueva York, Trump alertó que quería ver primero una situación económica y social estable antes de pensar en una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó de nuevo en la reunión de la Casa Blanca que quiere ver una evolución en tres etapas en el país: estabilidad económica, apertura y liberación de presos, y finalmente la transición política en beneficio de la oposición, que reclama que ganó las elecciones de 2024.

