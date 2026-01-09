Trump anuncia reunión con petroleras, centrada en Venezuela y la reducción de precios del crudo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este martes recibirá en la Casa Blanca a representantes de las principales compañías petroleras del mundo para una reunión enfocada casi exclusivamente en el petróleo venezolano y en la relación a largo plazo de Washington con Venezuela.

Diosdado Cabello sostenía que Venezuela no daría “ni media gota de petróleo” a EE. UU., pero Trump aseguró que recibirá millones de barriles

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump indicó que el encuentro contará con la participación de las mayores empresas del sector energético, aunque reconoció que no todas podrán asistir debido a limitaciones de espacio. Señaló que aquellas compañías que no sean recibidas este martes serán atendidas la próxima semana por el secretario de Energía, Chris Wright, y por el secretario del Interior, Doug Burgum.

Según el mandatario, uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es reducir los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses. Asimismo, afirmó que la agenda incluye asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano, así como medidas para frenar el ingreso de drogas y delincuentes al territorio estadounidense.

Trump aseguró que la administración mantiene contacto diario con el sector energético y subrayó la importancia estratégica del tema venezolano dentro de la política energética y de seguridad de Estados Unidos.

¿Qué petroleras podrán operar en Venezuela?

Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar en Venezuela, vamos a cerrar el acuerdo”, dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de empresas de este sector en la Casa Blanca.

“Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, advirtió el mandatario republicano.

“Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar en Venezuela es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total”, enfatizó Trump.

El mandatario decretó sanciones contra el crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato.

El gobierno Trump instauró también una recompensa inicial de 15 millones de dólares contra el ahora derrocado presidente Nicolás Maduro, que luego, bajo la presidencia de Joe Biden, aumentó a 25 millones.

El año pasado esa recompensa se elevó a 50 millones. Estados Unidos logró capturar a Maduro y a su esposa el pasado 3 de enero, en una operación militar que sacudió al mercado petrolero.

La pareja fue trasladada inmediatamente a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos.

Con información de AFP.