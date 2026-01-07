Mundo

Diosdado Cabello sostenía que Venezuela no daría “ni media gota de petróleo” a EE. UU., pero Trump aseguró que recibirá millones de barriles

El país de Norte América tiene en la mira a Cabello, quien podría ser capturado si obstaculiza el nuevo gobierno del país.

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 9:11 p. m.
Diosdado Cabello y Donald Trump.
Diosdado Cabello y Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente estadounidense anunció el martes que Venezuela le dará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo tras la captura del dictador Nicolás Maduro en la madrugada del pasado sábado.

Ante la situación, en redes sociales se volvió viral un video del Diosdado Cabello, el ministro del Interior venezolano, en el que sentenciaba que su país no le dará a Estados Unidos “ni una gota de petróleo si eran agredidos”.

En medio de un escalamiento de las tensiones geopolíticas, PDVSA confirma que le venderá petróleo a Estados Unidos

“Ni una gota, pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si es que nos agreden, ni media gota, en ninguna circunstancia”, dijo la mano derecha de Maduro en una alocución pública semanas atrás.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, escribió el mandatario estadounidense en su perfil de Truth Social el pasado martes.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, se lee en el trino.

Al mismo tiempo, de acuerdo con la prensa internacional que consultó con fuentes familiarizadas al tema, Estados Unidos amenazó a Cabello de correr la misma suerte que Maduro en caso de que represente un obstáculo para el gobierno de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina.

Evana, un petrolero, está atracado en el puerto de El Palito en Puerto Cabello, Venezuela.
EE. UU. recibirá millones de barriles de petróleo. Foto: AP

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, había asegurado Trump el domingo, un día después del derrocamiento del dictador venezolano.

Marco Rubio defiende ante el Congreso el despliegue de fuerza en aguas internacionales, en medio de tensiones diplomáticas

Otras fuentes cercanas al Gobierno de Trump confesaron a la prensa que el presidente y sus funcionarios organizaron reuniones con compañías petroleras del país de Norte América para el fin de esta semana.

Delcy Rodríguez
La presidenta interina, Delcy Rodríguez. Foto: AP

La finalidad del republicano es que su país ingrese de nuevo al mercado petrolero de Sudamérica. El régimen de Venezuela había tomado el control del mercado desde hace más de 20 años.

Cabello es quien controla las fuerzas de seguridad y los colectivos motorizados, que son una organización en el país que provoca miedo a los ciudadanos.

