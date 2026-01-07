Delcy Rodríguez nombró a nuevo jefe de guardia presidencial y destituyó al de Maduro, ¿de quién se trata?

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumió el mando de forma interina en Venezuela tras la caída del gobernante izquierdista, Nicolás Maduro, quien se enfrenta a la justicia en Nueva York junto con su esposa por varios cargos, incluido el narcotráfico.

Su subida al poder ha estado llena de controversias, ahora, destituyó al anterior comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), general Javier Marcano Tábata, eligiendo al general Gustavo González López para el cargo por medio de un mensaje en Telegram.

Gustavo González López recibió el nombramiento. Foto: @AndresD50844837

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró que Rodríguez eligió al general Gustavo González por su “entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones”.

“Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”, aseguró Ñáñez.

¿Una purga en el chavismo?

Marcano fue una pieza fundamental en el aparato de seguridad y la inteligencia del chavismo previo al fin del gobierno de Maduro.

La salida de Marcano Tábata ha generado una fuerte inestabilidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fracturando las jerarquías. Este movimiento funciona como una medida de presión para los mandos medios, dejando claro que cualquier disidencia será vigilada.

Además, la seguridad del Palacio Presidencial está siendo reestructurada: la Guardia de Honor ha perdido su autonomía histórica, siendo desplazada por unidades plenamente alineadas con la nueva mandataria.

¿Quién es Gustavo González López?

El currículo de González López lo consolida como un experto en el aparato represivo y de inteligencia. Su experiencia no solo abarca la dirección de la policía política (SEBIN) durante casi una década en periodos cruciales, sino también la gestión de la seguridad interna del país y la asesoría directa desde el despacho presidencial.

Gustavo E. González protagoniza uno de los primeros nombramientos en la transición de Venezuela. Foto: @AlertaMundoNews

Sin embargo, a González se le conoce por presuntos abusos durante la gestión del SEBIN, ganando sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, incluyéndolo en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de acuerdo con el medio Efecto Cocuyo.

“Ningún agente extranjero”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que ningún “agente externo” gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

“El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, indicó en una alocución televisada durante una reunión con el sector productivo.

Delcy Rodríguez reemplazó a Maduro en la presidencia. Foto: VTV

Las declaraciones de Rodríguez parecen no ir de acuerdo con los últimos sucesos y la aparente soberanía que ejerce Estados Unidos sobre los recursos de Venezuela. Mientras tanto, el país se encuentra bajo un férreo control oficialista que evidencia una reestructuración inmediata de las fuerzas de seguridad.

El desplazamiento del antiguo poder ha provocado una grieta en los cimientos que sostenían al chavismo, tanto en lo político como en lo militar.