Vestido de Delcy Rodríguez equivale a décadas de trabajo para un venezolano con salario mínimo

Durante el acto de juramentación, la funcionaria lució el diseño de la firma italiana Chiara Boni.

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 9:49 p. m.
La brecha del lujo: lo que cuesta el vestido de Delcy Rodríguez frente a los años de ahorro de un trabajador.
La brecha del lujo: lo que cuesta el vestido de Delcy Rodríguez frente a los años de ahorro de un trabajador. Foto: @altashanta

Mientras el sueldo básico en Venezuela no pasa los 130 bolívares (30 dólares al mes), Delcy Rodríguez lució en su toma de posesión un vestido de un valor cercano a los 15.000 dólares. Esta prenda, un sueño imposible para el pueblo, pone en evidencia la abismal brecha de desigualdad que azota a Venezuela.

Durante el acto de juramentación, la funcionaria lució el diseño de la firma italiana Chiara Boni. Se trata de una pieza de corte midi en color verde, cuyo valor en el mercado se estima en unos 14.494 dólares, una cifra que destaca por su elevado costo.

Delcy Rodríguez usó un vestido Chiara Boni de US$15.000
Delcy Rodríguez usó un vestido Chiara Boni de 15.000 dólares. Foto: @MonagasGar29422

Sin gastar en comida, salud o servicios, a un ciudadano común le tomaría años de trabajo adquirir el mismo diseño. Expertos señalan que esta ostentación ocurre en un contexto en que el 90 % de la población no logra cubrir sus necesidades básicas.

Escandaloso valor del vestido de Delcy Rodríguez
Escandaloso valor del vestido de Delcy Rodríguez. Foto: FARFETCH

La ostentación en medio de la crisis

Venezuela se ubica como una de las economías más golpeadas de América Latina, con uno de los sueldos mínimos más bajos de la región (se mantiene en 130 bolívares, que equivalen a 30 dólares al mes), razón por la cual el vestido de Rodríguez ha sido motivo de debate.

Según un reporte de la Agencia de Periodismo Investigativo (API), la economía venezolana se encuentra en el suelo. Aunque los datos oficiales dicen que la inflación ya no sube tan rápido como antes, la realidad es que el bolsillo de la gente ya está destruido por tantos años de subidas de precios salvajes.

Ingreso mìnimo en Venezuela
Foto: Esteban Vega

Expertos consultados por la API explican que, desde 2010, la moneda nacional perdió su valor frente al dólar debido a una hiperinflación que parece no tener fin, dejando el poder adquisitivo de los venezolanos por el piso.

Un nuevo periodo legislativo

La Asamblea Nacional venezolana inició el lunes un nuevo período legislativo y juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta interina en lugar de Nicolás Maduro, depuesto durante una operación militar de Estados Unidos.

El acto en el Parlamento coincidió con una marcha del chavismo para exigir la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo en Nueva York.

La presencia policial y militar aumentó durante la jornada, que cerró en la noche con reporte de tiros cerca del palacio presidencial. Las autoridades explicaron que dispararon contra un dron que sobrevolaba sin autorización.

Rusia emite sorpresiva declaración tras juramentación de Delcy Rodríguez en Venezuela

Además, el sindicato venezolano de prensa reportó la detención y posterior liberación de 16 periodistas y trabajadores de medios durante la instalación del nuevo Parlamento.

*Con información de AFP.

