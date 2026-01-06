Mundo

🔴 En vivo | María Corina Machado mencionó que regresaría a Venezuela, agradece a Donald Trump y arremete contra Delcy Rodríguez

Siga el minuto a minuto de la situación en el país y lo que pasa con Nicolás Maduro tras su captura y comparecencia en el tribunal de Nueva York.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de enero de 2026, 12:12 p. m.
María Corina Machado y Donald Trump.
Foto: AFP

Tras la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, en la que se detuvo al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, la tensión sigue creciendo.

Maduro y su esposa deberán hacer frente a la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan, ente ellos, narcoterrorismo; sin embargo, el 5 de enero los dos señalados se declararon inocentes.

Nicolás Maduro.
Foto: Foto 1: API / Foto 2: Getty Images

Siga el minuto a minuto

8:00 a.m.: María Corina Machado afirma que regresaría a Venezuela y agradece a Donald Trump

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, María Corina Machado afirma que entre sus planes está volver al territorio venezolano.

.
Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

“Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible”, afirmó la líder venezolana.

Estas declaraciones las dio este lunes 5 de enero en una entrevista que le realizó Fox News, además arremetió contra la recién posesionada como presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las declaraciones de Machado se dan en medio de las intenciones del gobierno norteamericano por hacer la transición democrática con la ayuda de Delcy Rodríguez, dejando aparentemente de lado a Edmundo González.

7:00 a.m.: ONU se refiere a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela

La ONU se pronunció frente a la operación militar que llevo a cabo Estados Unidos en Venezuela en la madrugada del 3 de enero.

Según el organismo, la operación “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

También mencionó el portavoz del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Ravina Shamdasani, en medio de una rueda de prensa, que “ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”.

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

Refiriéndose a la postura del Gobierno norteamericano para desarrollar la operación en Venezuela, afirmó que Estados Unidos “ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano; sin embargo, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”.

