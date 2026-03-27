Siete colombianos fueron extraditados a EE. UU. por traficar toneladas de cocaína en submarinos para el Cartel de Sinaloa

Siete ciudadanos colombianos fueron extraditados este jueves a Estados Unidos y comparecieron ante un tribunal federal de Brooklyn acusados de traficar más de cinco toneladas de cocaína en embarcaciones semisumergibles desde la costa pacífica de Colombia hacia territorio controlado por el Cartel de Sinaloa en México, con destino final en Estados Unidos.

Los acusados fueron identificados por las autoridades como Elkin Armando Alomia Quiñones, de 40 años; Luis Alberto Arboleda Escobar, de 53 años; Diego Luis Obregón Aguirre, de 47 años; Edwin Obregón Castro, de 41 años; Juan Matías Obregón Castro, de 49 años; Rodrigo Obregón Saavedra, de 69 años; y Narjel Paredes, de 56 años.

Todos fueron arrestados en Colombia en marzo de 2025 tras una investigación del Homeland Security Task Force y extraditados el miércoles hacia territorio estadounidense para responder ante la justicia de ese país.

Los siete hombres fueron llevados a territorio estadounidense Foto: Captura de pantalla de X @PoliciaColombia

Este jueves comparecieron ante el juez magistrado James R. Cho del Distrito Este de Nueva York, donde enfrentan cargos por violaciones de la Ley de Control de Drogas Marítimas y conspiración internacional para distribuir cocaína.

Según la acusación, los siete eran miembros de una organización transnacional que controlaba cada etapa del operativo: conseguía inversionistas, construía los submarinos, contrataba tripulación, cargaba la cocaína y desplegaba barcos pesqueros en alta mar para realizar contravigilancia y evitar la interceptación por parte de las autoridades.

La Armada de Colombia realizó dos incautaciones vinculadas a la organización criminal. El pasado 27 de junio de 2023 decomisó aproximadamente 2.312 kilogramos de cocaína de uno de los semisumergibles cerca de la costa pacífica, y el 7 de octubre del mismo año incautó otros 3.300 kilogramos de una embarcación similar.

Los implicados fueron arrestados el año pasado. Foto: Captura de pantalla de X @PoliciaColombia

“Los acusados son miembros de una organización transnacional colombiana de narcotráfico marítimo que buscaba traficar clandestinamente toneladas de cocaína en embarcaciones semisumergibles hacia México, y finalmente para su distribución en Estados Unidos”, dijo el fiscal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York. Frank Tarentino III, subjefe de operaciones de la DEA para la región noreste, y advirtió que “usar embarcaciones semisumergibles para evadir a la autoridad no los hace invisibles”.

La operación fue coordinada por la DEA Nueva York, la DEA Bogotá, el Homeland Security Investigations y la Armada de Colombia, con apoyo de la DEA Puerto Rico, la DEA Madrid y la Fiscalía de Puerto Rico. El caso se enmarca en la Operación Take Back America, establecida por orden ejecutiva de Trump para desmantelar organizaciones criminales transnacionales que operan dentro del continente americano.