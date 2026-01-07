Hidrocarburos

En medio de un escalamiento de las tensiones geopolíticas, PDVSA confirma que le venderá petróleo a Estados Unidos

Washington incautó dos buques con petróleo venezolano, mientras China y Rusia reclaman por las acciones de la Casa Blanca.

Redacción Economía
7 de enero de 2026, 7:34 p. m.
PDVSA señaló que está en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países.
En medio de las tensiones geopolíticas que ha generado la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, y los anuncios de Washington de que controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, se conoció un pronunciamiento de la principal empresa de hidrocarburos de Venezuela.

El presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.
“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, dijo en su pronunciamiento la estatal petrolera venezolana.

Las tensiones se intensificaron luego de que Estados Unidos incautara dos buques petroleros sancionados: uno asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte y otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo a Venezuela.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, y confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

El Departamento del Tesoro mantiene desde hace años una lista de buques cisterna de países como Venezuela, Rusia o Irán, que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados, según su propia legislación.

Además, la administración Trump anunció una determinación clave en sus intereses en Venezuela: el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

Dura advertencia de Estados Unidos al mercado de hidrocarburos: controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”

A su vez, China, que ha cuestionado el bombardeo en Venezuela, respondió al Gobierno de Donald Trump tras exigirle a Venezuela cortar sus vínculos con los países asiáticos para permitir nuevamente la explotación y venta de su petróleo.

La Casa Blanca le comunicó a Delcy Rodríguez, presidenta interina, que debe “expulsar” a China, Rusia, Irán y Cuba y desvincularse de todos los acuerdos que tengan a nivel económico y de seguridad, especialmente los relacionados con el petróleo.

Con información de AFP

