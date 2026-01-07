Dura advertencia de Estados Unidos al mercado de hidrocarburos: controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”

Las tensiones geopolíticas que se han derivado por cuenta de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ante cargos por narcotráfico, no cesan. Especialmente en el campo económico y en uno de los commodities energéticos más importantes del planeta: el petróleo.

Cuando se estaba efectuando el control militar de Estados Unidos de dos buques, uno ruso, cargados de petróleo venezolano, el Gobierno estadounidense hizo una seria advertencia.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica: Estados Unidos presiona a Venezuela para romper con China y Rusia a cambio de alivio económico. Foto: Composición Semana / Getty images

El anunció coincidió con una revelación de Estados Unidos este miércoles: la incautación de dos buques petroleros sancionados, uno asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte, que llevaba pabellón ruso, y otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo a Venezuela.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

Tensión mundial: China lanza advertencia a Donald Trump por exigirle a Venezuela romper relaciones para reabrir el petróleo

“El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo”, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

El Departamento del Tesoro mantiene desde hace años una lista de buques cisterna de países como Venezuela, Rusia o Irán, que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados, según su propia legislación.

Una multinacional estadounidense, Chevron, opera en Venezuela en cambio sin problemas, gracias a un permiso especial que la exime de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana.

Las operaciones se aceleraron súbitamente con el aumento de la presión sobre Venezuela, a partir de septiembre. Estados Unidos empezó por bombardear presuntas lanchas de narcotraficantes que partían de las costas venezolanas. Cerca de treinta ataques dejaron más de cien muertos.

Nicolás Maduro y su esposa comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Foto: Tomado de internet

En diciembre, el presidente Donald Trump anunció el inicio del bloqueo petrolero, que Caracas tildó de injerencia. Las incautaciones, protestó entonces el presidente Nicolás Maduro, son un acto de “piratería”.

Posteriormente, Maduro y su esposa fueron capturados en la madrugada del 3 de enero en un sorpresivo ataque militar en Caracas, una operación que ha agitado el escenario diplomático en la región y en todo el mundo.

Desde entonces, Trump ha dicho que Estados Unidos “gobernará” Venezuela y que empresas estadounidenses controlarán su petróleo. Hay que recordar que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

La explotación del crudo debe volver a ser abierta a las multinacionales estadounidenses y extranjeras, dijo Trump tras la operación militar, pero sin más detalles.

El presidente estadounidense, que dejó muy en segundo plano la posible celebración de elecciones en Venezuela, ha hecho ahora del crudo venezolano su gran objetivo.

El martes aseguró que las “autoridades interinas de Venezuela” entregarían “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo” a su país. Y agregó en su red Truth Social: “Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero estará bajo mi control”.

Los ingresos podrían representar más de 2.000 millones de dólares a los precios actuales del mercado.

