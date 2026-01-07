Mundo

Karoline Leavitt reitera que las decisiones en Venezuela serán tomadas por Estados Unidos

“Obviamente, en este momento, tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, aseguró Leavitt.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 6:29 p. m.
Karoline Leavitt sobre Venezuela
Karoline Leavitt sobre Venezuela Foto: @DerrickEvans4WV

La Casa Blanca reconoció abiertamente este miércoles que el nuevo gobierno interino de Venezuela opera bajo las directrices directas de Washington. Karoline Leavitt, vocera del Ejecutivo estadounidense, señaló que el país norteamericano posee actualmente la “máxima capacidad de presión” sobre las autoridades locales lideradas por Delcy Rodríguez.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

Las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por Estados Unidos, aseguró Leavitt.

“Obviamente, en este momento, tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, declaró en rueda de prensa.

WASHINGTON, DC – 5 DE FEBRERO: La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca el 5 de febrero de 2025 en Washington, DC. Leavitt discutió las opiniones del presidente sobre Gaza, el Canal de Panamá y una orden ejecutiva de "Prohibición de hombres en los deportes femeninos" que el presidente firmará más tarde hoy, y otros temas. Andrew Harnik/Getty Images/AFP
La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa sobre Venezuela. Foto: Getty Images via AFP

“Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América”, añadió.

Noticias Estados Unidos

Recuperación para Venezuela: estas son las tres fases que vienen para el país latinoamericano, según Marco Rubio

Mundo

Rick Scott advierte sobre Petro: ¿podría enfrentar cargos en EE. UU. como Maduro?

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio defiende ante el Congreso el despliegue de fuerza en aguas internacionales, en medio de tensiones diplomáticas

Mundo

Funcionarios de Trump informaron que Maduro y su esposa se golpearon la cabeza al intentar huir de las fuerzas de EE. UU.

Mundo

Le aconsejan en vivo a María Corina Machado entregar el Nobel de Paz a Donald Trump; advierten lo que hará si no se lo da: “Me preocupa”

Mundo

Tras la detención de Nicolás Maduro: este es el país de Latinoamérica que se convierte en el principal proveedor de petróleo de Cuba

Noticias Estados Unidos

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Política

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Dinero

Dura advertencia de Estados Unidos al mercado de hidrocarburos: controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”

Confidenciales

El sorpresivo mensaje que Andrea Petro le envió a su papá por pelea con Donald Trump: “Calma y respeto”

Esta admisión de control político ocurre en paralelo a la convocatoria de una cumbre petrolera con el presidente Trump para el próximo viernes, en la que se negociará el acceso total a las mayores reservas de crudo del mundo.

Tensión mundial: China lanza advertencia a Donald Trump por exigirle a Venezuela romper relaciones para reabrir el petróleo

“La reunión es el viernes, para discutir, obviamente, sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras”, declaró Leavitt.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro y lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico. Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica: Estados Unidos presiona a Venezuela para romper con China y Rusia a cambio de alivio económico.
Washington apuesta al petróleo venezolano Foto: Composición Semana / Getty images

El poder reducido de Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que ningún “agente externo” gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

Rodríguez gobierna bajo la presión del mandatario Donald Trump, quien afirmó que tenía el control de Venezuela tras el bombardeo a la capital y a otros tres estados.

“El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne Venezuela”, indicó en una alocución televisada durante una reunión con el sector productivo.

Sin embargo, las declaraciones de la Casa Blanca aseguran tener un poder total sobre el país caribeño y ponen en tela de juicio el verdadero poder que tiene Rodríguez sobre Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

Groenlandia

Donald Trump debate “activamente” con su equipo la compra de Groenlandia a Dinamarca, según informó el miércoles la Casa Blanca, que no descartó la opción militar para que Estados Unidos anexione este territorio rico en recursos y de gran interés geoestratégico.

“Es algo que el presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente en estos momentos”, respondió la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, a una pregunta sobre una posible oferta de Estados Unidos para comprar el territorio autónomo.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

Cuestionada sobre por qué Trump no descartaba una acción militar contra un miembro de la OTAN, Leavitt respondió: “Eso no es algo que haga este presidente. El presidente Trump siempre tiene todas las opciones sobre la mesa”.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Marco Rubio, secretario de Estado

Recuperación para Venezuela: estas son las tres fases que vienen para el país latinoamericano, según Marco Rubio

Karoline Leavitt sobre Venezuela

Karoline Leavitt reitera que las decisiones en Venezuela serán tomadas por Estados Unidos

El senador estadounidense Rick Scott advirtió que el presidente Gustavo Petro podría enfrentar acciones legales en EE. UU., aunque no existen investigaciones formales hasta el momento.

Rick Scott advierte sobre Petro: ¿podría enfrentar cargos en EE. UU. como Maduro?

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos

Marco Rubio defiende ante el Congreso el despliegue de fuerza en aguas internacionales, en medio de tensiones diplomáticas

Venezuela despliega 15.000 efectivos ante llegada de buques de guerra de EE. UU.

Funcionarios de Trump informaron que Maduro y su esposa se golpearon la cabeza al intentar huir de las fuerzas de EE. UU.

María Corina Machado y Donald Trump.

Le aconsejan en vivo a María Corina Machado entregar el Nobel de Paz a Donald Trump; advierten lo que hará si no se lo da: “Me preocupa”

Cambio en el control del suministro de crudo en Cuba, que durante años dependió de Venezuela.

Tras la detención de Nicolás Maduro: este es el país de Latinoamérica que se convierte en el principal proveedor de petróleo de Cuba

Donald Trump arremetió contras sus homólogos en plena escalada de tensiones

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Tormenta de arena en China.

Alerta por aire contaminado en California: se recomienda quedarse en casa

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin posan en un podio en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

Noticias Destacadas