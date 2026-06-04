Miguel Díaz-Canel responde a sanciones del Tesoro de EE. UU. y envía dura advertencia a Donald Trump

Las autoridades cubanas rechazaron este jueves la “vil” inclusión del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, en la “ilegítima” lista de personas sancionadas por Estados Unidos, al tiempo que se han referido a ello como una prueba del “plan intervencionista estadounidense” de presentar a Cuba como una “amenaza a la seguridad nacional” del país norteamericano.

Estados Unidos sanciona al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y a su familia

“La vil inclusión del presidente, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del Gobierno de Estados Unidos, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, ha asegurado el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo caribeño se ha referido a estas nuevas sanciones como un intento de “reforzar las medidas de bloqueo” y el “escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, a la par que ha avanzado que la “agresividad y perversión del Gobierno yanqui” chocarán con la “decisión” de La Habana de “enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, lamentó Díaz-Canel en un mensaje en redes sociales.

Esta reacción de las autoridades cubanas llega poco después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara la inclusión en su lista de sancionados de Díaz-Canel; de la primera dama y esposa del mandatario cubano, Lis Cuesta Pedraza; de su hijo y entenado del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; y de Alejandro Castro, único hijo de Raúl Castro.

Máxima presión al régimen de Cuba: Pagos con Visa y Mastercard quedan suspendidos en la isla por sanciones de EE. UU.

A su vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha emitido idénticas medidas contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba SA, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

Dadas a conocer las nuevas sanciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha advertido que la Administración del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, “ya no tolerará” que “regímenes marxistas radicales” traten de “amenazar la seguridad nacional” del país norteamericano y “lleven a cabo operaciones de influencia para exportar su ‘revolución’ venenosa y perversa” a Estados Unidos y “al resto del mundo”.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro junto a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de extrema izquierda. El régimen de La Habana ha reclutado, entrenado y respaldado a movimientos marxistas y tercermundistas violentos en todo nuestro hemisferio y más allá. Hoy, estamos actuando contra la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba”, aseveró Rubio en un mensaje publicado en redes sociales.

Desde comienzos de año, Estados Unidos ha recrudecido sus presiones contra la isla mediante un bloqueo de facto sobre el combustible, algo a lo que el propio Díaz-Canel se ha referido como un “castigo colectivo” que equivale, a su juicio, a un “acto de genocidio”.