Barranquilla

Traslado ordenado por el Gobierno Petro de cabecillas de bandas criminales a Barranquilla se da en “año electoral”, advierte experto

SEMANA reveló el movimiento de estos criminales, lo que desató una fuerte polémica en el Atlántico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

11 de enero de 2026, 7:53 p. m.
Digno Palomino y Jorge Díaz.
Digno Palomino y Jorge Díaz. Foto: Archivo particular.

Toda una tormenta se ha generado en Barranquilla y el Atlántico luego de que SEMANA revelara la orden del Gobierno de Gustavo Petro de trasladar a cárceles de la ciudad a Digno Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, en el marco de la polémica paz total.

La llegada de estos criminales se daría con 20 integrantes de cada una de las organizaciones, quienes serían recluidos en cárceles distintas, pero mantendrían el control de los miembros que delinquen en todo el departamento.

Lo que ha llamado poderosamente la atención es que todo esto ocurre en medio de un año electoral; así lo dio a conocer el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, quien es experto en temas de seguridad y violencia.

“Llama la atención que el Gobierno decida establecer esta mesa en la recta final de su mandato y en un año electoral, sumado a que no cuenta con un marco jurídico claro”, dijo el experto.

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Barranquilla

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Barranquilla

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

Barranquilla

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Barranquilla

Hombre le propina brutal golpiza a la mamá de sus dos hijas y juez toma una dura decisión

Barranquilla

Se conoce la foto de la captura del expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, detenido por vínculos con el paramilitarismo

Barranquilla

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Barranquilla

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Finanzas

Barranquilla concentra nuevas oportunidades de empleo formal

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Al mismo tiempo, el académico indicó que hay un grave riesgo de que esto tenga un fuerte componente político y no el que verdaderamente debería tener, que es la seguridad ciudadana.

“Existen temores crecientes de que esta mesa persiga resultados electorales y no de seguridad, al no existir un respaldo normativo y no tener aún claridad los habitantes del territorio sobre lo que realmente se está negociando y cuáles son los verdaderos objetivos que persigue el Gobierno nacional en esta mesa de diálogo sociojurídico”, agregó.

Gobierno Petro ordena traslado Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños.
Gobierno Petro ordena traslado Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños. Foto: Montajes SEMANA

Otro de los puntos que analizó el experto fue la exclusión de la Alcaldía de Barranquilla de estos diálogos de paz urbana que son dirigidos por el Gobierno nacional, por medio de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Indicaría el inicio formal de la mesa de diálogo sociojurídico en esta ciudad, y esta mesa no tiene un marco jurídico o piso normativo que la respalde. Por otro lado, también llama la atención que de estos escenarios de pre-negociación y, eventualmente, negociación haya sido marginada la administración distrital, que es quien ha llevado adelante todo el esfuerzo por garantizar la seguridad de los habitantes de este territorio”, sostuvo.

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Incluso, la Alcaldía de Barranquilla, por medio de un comunicado de prensa, señaló que es necesario que los hagan partícipes de estos diálogos porque se ve afectada la seguridad ciudadana.

“Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio, hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”, expresaron.

Más de Barranquilla

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Traslado ordenado por el Gobierno Petro de cabecillas de bandas criminales a Barranquilla se da en “año electoral”, advierte experto

Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino.

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Gobierno Petro ordena traslado Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

Hombre capturado antes de hacer un ataque con una granada en Barranquilla.

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Hombre capturado por la Fiscalía.

Hombre le propina brutal golpiza a la mamá de sus dos hijas y juez toma una dura decisión

Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán y exministro, capturado por vinculos con el paramilitarismo.

Se conoce la foto de la captura del expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, detenido por vínculos con el paramilitarismo

La Policía Nacional capturó en las últimas horas al expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo.

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural que murió en Sabanalarga, Atlántico.

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Alias El Negro, capturado por el Gaula de la Policía.

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Noticias Destacadas