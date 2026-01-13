Nación

Seguimiento a sus hijas, campaña de desprestigio y el militar que habría hecho la operación: así fue el supuesto espionaje al minJusticia, Andrés Idárraga

El secretario de Transparencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, entregó nuevos detalles de la denuncia.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 3:46 p. m.
Secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga
Secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Foto: Ministerio de Justicia

Un nuevo revuelo se desató al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que Andrés Idárraga, secretario de Transparencia y ministro de Justicia (e), denunciara que desde el Ministerio de Defensa se dio la orden de espiarlo de manera ilegal con el objetivo de “crear” una “campaña de desprestigio” en su contra.

Lo delicado del asunto es que, según Idárraga, la campaña de desprestigio tendría como responsables a “altos oficiales” de la Fuerza Pública, quienes intentaban “prevenir” un daño reputacional derivado de los escándalos de corrupción en el sector Defensa.

Andrés Idárraga alertó que espionaje ilegal en su contra con Pegasus era para “prevenir” daño a imagen de altos oficiales

Las denuncias que habrían provocado el espionaje

Andrés Idárraga relató que los supuestos espionajes que se habrían ordenado desde el Ministerio de Defensa en contra de él y su familia se dieron al mismo tiempo que recibía graves denuncias sobre el presunto mal manejo del sector Defensa en Colombia.

El también secretario de Transparencia fue enfático al señalar que “no puede ser que a un funcionario del Gobierno las propias entidades del Estado le hagan esto”. Por ello, recordó que la inteligencia del Estado debe luchar contra la corrupción y no ser un “aliado” de ese fenómeno.

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Un niño asesinado en ataque sicarial contra funcionarios del Inpec en Neiva. El Gobierno confirmó la noticia

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

“Gravísimo”: escándalo en Gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia; habla de Pegasus y espionaje

“Las informaciones que me estaban llegando tenían que ver con irregularidades en gastos reservados, posibles vínculos de estructuras armadas con miembros de la Fuerza Pública, pérdida de material de intendencia, munición y armamento en distintos lugares de Colombia, posibles redes de corrupción al interior de Sanidad Militar, entre otras cosas, que conllevaron, seguramente, a la alerta de estas personas, que terminaron ordenando mis seguimientos ilegales”, explicó.

El alto funcionario también señaló que desde diciembre del año pasado el presidente Gustavo Petro está enterado de esta situación y que incluso habló con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para tomar cartas en el asunto.

Seguimiento a sus hijas

En medio de una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Ministerio de Justicia, en el centro de Bogotá, el ministro (e) aseguró que no solo se habría utilizado Pegasus para interceptar sus comunicaciones, sino que también se habrían empleado vehículos para hacerle seguimiento a sus hijas.

“Esto, que parece un hecho de contrainteligencia que busca mitigar un daño reputacional al interior de las Fuerzas Militares, no coincide con el hecho de que hayan hecho seguimiento a mi familia, en especial a mis hijas”, dijo Idárraga.

El alto funcionario aseguró que esta situación podría develar que el objetivo era “crear una campaña de desprestigio” en contra del secretario de Transparencia y ministro de Justicia (e) de Petro.

Así mismo, indicó que “hay un sector importante, aun en las instituciones del Estado, que solamente están preocupados en armar este tipo de situaciones para venderle la información a la oposición y utilizarla políticamente en contra de este gobierno”.

El militar que habría ejecutado la operación

En medio de su declaración, el ministro (e) reveló el nombre del sargento Darwim Ramírez como el presunto responsable de ejecutar las supuestas órdenes que salieron del MinDefensa para espiarlo a él y a su familia.

Idárraga señaló a Ramírez como “el principal sospechoso de haber llevado a cabo la ejecución de las órdenes que salieron del Ministerio de Defensa. ¿Quién dio la orden?, eso es algo que él tiene que responder, de ser cierto que está involucrado en esos actos”.

El Gobierno Petro tiene información sobre las empresas que habrían sido utilizadas para los seguimientos, así como los nombres de quienes habrían recibido las órdenes en el Ministerio de Defensa para ejecutar la operación, y ahora serán las autoridades competentes las encargadas de destapar este nuevo escándalo.

Noticias Destacadas