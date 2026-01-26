Política

David Luna le contesta a Sergio Fajardo tras decir que la Gran Consulta es de “extremos”: “Es bastante injusto y una mala jugada”

El exsenador le reclamó al exalcalde por unas declaraciones que dio sobre ese proceso para las elecciones del 2026.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 10:51 p. m.
David Luna le contestó las críticas a Sergio Fajardo.
David Luna le contestó las críticas a Sergio Fajardo. Foto: SEMANA

El candidato presidencial David Luna, que hace parte de la Gran Consulta por Colombia, le respondió a Sergio Fajardo tras decir que no integrará ese mecanismo porque considera que representa los “extremos”.

“¿Extremos, doctor Fajardo? Yo creo que usted siempre ha sido un hombre correcto, pero, ¿le parece ético sembrar desconfianza sobre un espacio que quiere construir una conversación democrática?“, reclamó Luna.

Según dijo el candidato, tildarlos de “extremos” sería injusto y “una mala jugada”. “No empobrezcamos al país con etiquetas absurdas, es algo impropio de demócratas y la verdad algo desilusionante. Lo sigo respetando y le mando un fuerte abrazo y ojalá recalcule lo que está haciendo”, agregó.

La Gran Consulta por Colombia
David Luna le reclamó a Fajardo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En una entrevista que dio Fajardo a Noticias Caracol se refirió a la negativa de aceptar la invitación que le habían hecho desde este sector. “No voy a entrar a la Gran Consulta porque representa los extremos que quiero combatir. Nosotros estamos construyendo un camino distinto: uno que no repita los errores del pasado ni nos deje atrapados en el caos del presente”, dijo.

Fajardo explicó que es respetuoso de las personas que están en ese proceso pero que iría en contra del camino que ha venido trazando para las elecciones. “Esto no es un problema personal, es un reto de lo que significamos en política, el camino que hemos recorrido, la forma como hemos gobernado, la experiencia que tengo para liderar y la capacidad para construir acuerdos”, mencionó.

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

A pesar de eso, el exalcalde de Medellín dejó la puerta abierta para hacer una consulta con Claudia López, pues la exmandataria de la capital lo invitó a hacer parte de este proceso y él no lo descartó.

“Yo considero todas las oportunidades y posibilidades que existen en este momento. Entender la fuerza que tenemos, cómo multiplicarla, cómo avanzar hacia nuestro objetivo”, aseguró.

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.
Sergio Fajardo descartó participar de esta consulta. Foto: Samantha Chávez

Por su parte, López celebró que Fajardo esté considerando esta posibilidad. “Quiero agradecerle a Sergio por su generosidad y apertura de considerar la propuesta de la Consulta de la Gente el próximo 8 de marzo. Esta semana voy a volver a conversar personalmente con Sergio, con Maurice Armitage, con Juan Fernando Cristo, para que organicemos la consulta de las mayorías el próximo 8 de marzo. Estoy segura que si aparecemos en el tarjetón de la consulta, vamos a ganar”, dijo López.

Fajardo ha insistido en que quisiera derrotar a “dos grandes sectores” que actualmente estarían generando polarización. “Estamos enfrentando la posibilidad de que Colombia se tire a un abismo de la destrucción llevada de la mano de la rabia, de la confrontación y agresión permanente, de agredir al que crea”, aseguró.

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

