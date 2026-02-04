Gran Foro Colombia

Procurador Gregorio Eljach cuestionó a grupos ilegales que protagonizan violencia en época electoral: "Yo no reconozco guerrillas"

Gregorio Eljach fue contundente frente a la presencia de grupos armados ilegales en municipios con riesgos electorales.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 5:22 p. m.
En medio del Gran Foro por Colombia de SEMANA, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, lanzó un duro señalamiento contra los grupos armados ilegales que han protagonizado una ola de violencia en los últimos días en varios municipios, que podrían sentir graves efectos para la próxima jornada electoral.

Durante el panel ‘Colombia define su futuro’, el procurador Eljach manifestó que la violencia es uno de los problemas fundamentales para la realización de las próximas elecciones, pero aclaró que los intereses de hoy ya no son de grupos “rebeldes”, sino de “bandidos”.

“Yo no reconozco guerrillas ya en Colombia. Ya no hay ninguna organización armada rebelde que quiera sustituir las instituciones y establecer un régimen institucional diferente. Eso ya no existe. Aquí lo que hay es bandidos, criminales, asaltantes”, dijo el procurador.

El mensaje del procurador se conoció minutos después de que la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló un informe que identificó 170 municipios con serios riesgos para realizar las próximas elecciones por temas de orden público, fraude electoral y otras situaciones que ponen el foco en esos territorios.

La MOE precisó que de esos municipios hay por lo menos 81 que se encuentran en riesgo extremo, lo que representa un aumento del 65 % en 2022. Esos riesgos se están presentando en departamentos como Arauca, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Caquetá, Guaviare y otros departamentos.

alejandra barrios Directora de la MOE
Alejandra Barrios, directora de la MOE. Foto: DIANA REY

Frente a esta situación, Eljach expresó: “Aquí lo que hay son grupos armados que narcotrafican, que secuestran, que cogen los niños de escudo para evadir a la Fuerza Pública, que cometen todo, señor gobernador, todo tipo de delitos y de crímenes y en esa medida hay que tratarlos”.

El procurador general de la nación también reiteró en el Gran Foro por Colombia de SEMANA que no se siga con “ese lenguaje de familiaridad”, pues considera que los responsables detrás de la violencia son “criminales”.

La próxima semana el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos se reunirán con el ministro del Interior, Armando Benedetti, para darle a conocer todos los pormenores que se deben atender antes de las próximas elecciones en Colombia.

