Procurador Gregorio Eljach denuncia que personas inescrupulosas usan su nombre para hacer política: “Yo no tengo candidato a nada”

Una fuerte denuncia hizo este miércoles 4 de febrero el procurador General, Gregorio Eljach, en el Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país? de SEMANA y Dinero.
Para el jefe del Ministerio Público aseveró que personas inescrupulosas están utilizando su nombre e imagen para hacer política.
Para Eljach, le ha llegado información que personas que en algún momento le pidieron una foto ahora están utilizando dichas imágenes para decir que él está apoyando X o Y candidato.
“Me acordé de una cosa que me trae un fastidio, que me tiene muy mortificado y disculpen que yo aquí lo diga en público porque tengo que hacer una catarsis de eso”, manifestó el Procurador General.
En su llamado de atención, le pidió a todas las personas que tengan conocimiento de esta situación que lo denuncien ante los respectivos organismos de control.
“El Procurador General de la Nación no tiene candidato a nada, a nada, ni al Senado, ni a la Cámara, ni a la Presidencia, ni a Vicepresidencia, ni a Magistraturas, ni a miembros de corporaciones públicas, ni a miembro de altas cortes, absolutamente nada”, aseveró.
En este sentido aclaró que esta situación lo incomoda y afecta. “Porque yo soy muy respetuoso de los demás, lo digo así en serio, la última campaña electoral en la que yo me metí fue la mía y hasta ahí llegué, porque hay gente abusiva como uno dice en la costa, gente muy lista que andan porque los ven con uno, se toman una foto con uno y andan diciendo que yo soy el candidato del Procurador para tal cosa, que yo soy el candidato”, añadió.
Frente a esta situación manifestó que no tiene ningún interés en cargos políticos y que una vez deje la Procuraduría General su sueño es irse a su pueblo natal en La Guajira.
“¡No señor, desautorizo a cualquiera que haya hecho mal uso del nombre del Procurador para apalancarse en aspiración alguna, no tengo candidaturas mías a nada, es más, ustedes lo saben, me retiré de mi partido al que pertenecí desde que se creó para no pertenecer a ningún partido porque no quiero tener ningún hecho que me desnivele en mi imparcialidad y en mi verticalidad, les pido el favor si alguien se le ofrece que se le arrimen a decir yo soy candidato de Gregorio, por favor lo denuncian porque es un delito", concluyó.