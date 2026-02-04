Gran Foro Colombia

Procurador Gregorio Eljach denuncia que personas inescrupulosas usan su nombre para hacer política: “Yo no tengo candidato a nada”

Por esto le pidió a la ciudadanía que si conoce un caso, lo denuncie inmediatamente: “Es un delito”.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 7:07 p. m.
Gregorio Eljach Pacheco, procurador General, en el Gran Foro Colombia 2026, ¿para dónde va el país?
Gregorio Eljach Pacheco, procurador General, en el Gran Foro Colombia 2026, ¿para dónde va el país? Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Una fuerte denuncia hizo este miércoles 4 de febrero el procurador General, Gregorio Eljach, en el Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país? de SEMANA y Dinero.

Para el jefe del Ministerio Público aseveró que personas inescrupulosas están utilizando su nombre e imagen para hacer política.

YouTube video 6b2spWh5nn0 thumbnail

Para Eljach, le ha llegado información que personas que en algún momento le pidieron una foto ahora están utilizando dichas imágenes para decir que él está apoyando X o Y candidato.

“Me acordé de una cosa que me trae un fastidio, que me tiene muy mortificado y disculpen que yo aquí lo diga en público porque tengo que hacer una catarsis de eso”, manifestó el Procurador General.

Bogotá

Frustran millonario robo a joyería en Bogotá: delincuentes intentaron escapar por los tejados

Nación

Consejo de Estado anula la licencia ambiental del proyecto Magallanes, de Ecopetrol, por falta de consulta previa

Barranquilla

Alerta en el Caribe: nuevo frente frío amenaza con más lluvias atípicas y posibles emergencias este fin de semana

Nación

Human Rights Watch advierte que paz total de Petro fracasó y ha puesto en riesgo a las personas: “Recrudecimiento de la violencia”

Nación

Procurador Gregorio Eljach cuestionó a grupos ilegales que protagonizan violencia en época electoral: “Yo no reconozco guerrillas”

Nación

Cayó alias Amaury, enlace del Clan del Golfo con carteles mexicanos de narcotráfico

Nación

Alias Pipe Tuluá se declarará no culpable en los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico

Nación

Empleados administrativos de cárcel en Barranquilla no van a trabajar por temor tras atentado con granada: hay graves amenazas de Los Costeños

Nación

Polémica frase del procurador Eljach ante quejas de funcionarios participando en política: “Falta que llamen para despinchar”

Política

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

En su llamado de atención, le pidió a todas las personas que tengan conocimiento de esta situación que lo denuncien ante los respectivos organismos de control.

“El Procurador General de la Nación no tiene candidato a nada, a nada, ni al Senado, ni a la Cámara, ni a la Presidencia, ni a Vicepresidencia, ni a Magistraturas, ni a miembros de corporaciones públicas, ni a miembro de altas cortes, absolutamente nada”, aseveró.

En este sentido aclaró que esta situación lo incomoda y afecta. “Porque yo soy muy respetuoso de los demás, lo digo así en serio, la última campaña electoral en la que yo me metí fue la mía y hasta ahí llegué, porque hay gente abusiva como uno dice en la costa, gente muy lista que andan porque los ven con uno, se toman una foto con uno y andan diciendo que yo soy el candidato del Procurador para tal cosa, que yo soy el candidato”, añadió.

Frente a esta situación manifestó que no tiene ningún interés en cargos políticos y que una vez deje la Procuraduría General su sueño es irse a su pueblo natal en La Guajira.

“¡No señor, desautorizo a cualquiera que haya hecho mal uso del nombre del Procurador para apalancarse en aspiración alguna, no tengo candidaturas mías a nada, es más, ustedes lo saben, me retiré de mi partido al que pertenecí desde que se creó para no pertenecer a ningún partido porque no quiero tener ningún hecho que me desnivele en mi imparcialidad y en mi verticalidad, les pido el favor si alguien se le ofrece que se le arrimen a decir yo soy candidato de Gregorio, por favor lo denuncian porque es un delito", concluyó.

Más de Nación

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA

Procurador Gregorio Eljach denuncia que personas inescrupulosas usan su nombre para hacer política: “Yo no tengo candidato a nada”

Intento de robo en joyería de Bogotá.

Frustran millonario robo a joyería en Bogotá: delincuentes intentaron escapar por los tejados

En los primeros tres meses del año, Ecopetrol ha aportado el 68 por ciento de la demanda de gas en Colombia, según dijo el presidente de la compañía. Ya fueron perforados cuatro de los diez pozos exploratorios previstos para 2025.

Consejo de Estado anula la licencia ambiental del proyecto Magallanes, de Ecopetrol, por falta de consulta previa

Incluso zonas tradicionalmente soleadas, como San Andrés y Providencia, registran cielos nublados por este fenómeno.

Alerta en el Caribe: nuevo frente frío amenaza con más lluvias atípicas y posibles emergencias este fin de semana

La organización le lanzó una dura crítica a esta política del Gobierno.

Human Rights Watch advierte que paz total de Petro fracasó y ha puesto en riesgo a las personas: “Recrudecimiento de la violencia”

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA

Procurador Gregorio Eljach cuestionó a grupos ilegales que protagonizan violencia en época electoral: “Yo no reconozco guerrillas”

Los investigadores de la Sijín fueron los encargados de materializar las órdenes de captura.

Cayó alias Amaury, enlace del Clan del Golfo con carteles mexicanos de narcotráfico

La tutela que ordenó el traslado de alias Pipe Tuluá se radicó en La Guajira y por un funcionario público en el Valle del Cauca. El juez abrió un incidente de desacato en contra del Inpec.

Alias Pipe Tuluá se declarará no culpable en los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico

En este lugar se registró el atentado con una granada.

Empleados administrativos de cárcel en Barranquilla no van a trabajar por temor tras atentado con granada: hay graves amenazas de Los Costeños

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

Noticias Destacadas