Riesgos electorales provocan reunión entre el procurador, el contralor y el ministro Armando Benedetti

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y el procurador, Gregorio Eljach, confirmaron que la próxima semana se reunirán con el ministro del Interior, Armando Benedetti, para poner sobre la mesa los serios riesgos electorales detectados en ciertos municipios por la presencia de grupos armados ilegales.

En medio de esas dificultades de orden público, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó en el Gran Foro por Colombia 2026 de SEMANA que en los próximos días se reunirán con el alto funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender las alertas que se han generado.

“La próxima semana vamos a tener una reunión donde nosotros pedimos expresamente que estuviera el ministro del Interior, de igual manera, como responsable directo frente a los temas de orden público, y que las dudas que existan se puedan manifestar de manera privada frente a lo que debe ser ese escenario que hemos generado”, dijo el contralor Rodríguez.

Procurador Gregorio Eljach denuncia que personas inescrupulosas usan su nombre para hacer política: “Yo no tengo candidato a nada”

Esa reunión habría sido promovida por el procurador Eljach, pero los dos representantes de los entes de control estarán presentes en el encuentro en el que esperan la escucha del Gobierno nacional, para atender los riesgos y las vulnerabilidades que han aparecido para las elecciones que se avecinan.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026. Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia; Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, cuestionó que los problemas de orden público se estén presentando por estructuras que se hacen pasar por guerrilla, cuando los intereses serían netamente criminales.

En medio del Gran Foro Colombia de SEMANA, Eljach manifestó: “Yo no reconozco guerrillas ya en Colombia. Ya no hay ninguna organización armada rebelde que quiera sustituir las instituciones y establecer un régimen institucional diferente. Eso ya no existe. Aquí lo que hay es bandidos, criminales, asaltantes”.

Las declaraciones se dieron después de que la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que 170 municipios de Colombia están en riesgo por factores de fraude y violencia para las elecciones de 2026.

Alejadra Barrios, directora de la MOE, explicó: “Este estudio identificó que para las elecciones nacionales de 2026, hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”.

Esa alerta será uno de los temas principales que tendrán que discutir el procurador Eljach, el contralor Rodríguez y el ministro Benedetti para tomar acciones que garanticen las elecciones en todo el territorio nacional.