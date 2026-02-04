Gran Foro Colombia

Riesgos electorales provocan reunión entre el procurador, el contralor y el ministro Armando Benedetti

El encuentro fue confirmado en el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 7:26 p. m.
Procurador Gregorio Eljach; ministro del Interior, Armando Benedetti; contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Procurador Gregorio Eljach; ministro del Interior, Armando Benedetti; contralor Carlos Hernán Rodríguez. Foto: Semana

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y el procurador, Gregorio Eljach, confirmaron que la próxima semana se reunirán con el ministro del Interior, Armando Benedetti, para poner sobre la mesa los serios riesgos electorales detectados en ciertos municipios por la presencia de grupos armados ilegales.

En medio de esas dificultades de orden público, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó en el Gran Foro por Colombia 2026 de SEMANA que en los próximos días se reunirán con el alto funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender las alertas que se han generado.

“La próxima semana vamos a tener una reunión donde nosotros pedimos expresamente que estuviera el ministro del Interior, de igual manera, como responsable directo frente a los temas de orden público, y que las dudas que existan se puedan manifestar de manera privada frente a lo que debe ser ese escenario que hemos generado”, dijo el contralor Rodríguez.

Procurador Gregorio Eljach denuncia que personas inescrupulosas usan su nombre para hacer política: “Yo no tengo candidato a nada”

Esa reunión habría sido promovida por el procurador Eljach, pero los dos representantes de los entes de control estarán presentes en el encuentro en el que esperan la escucha del Gobierno nacional, para atender los riesgos y las vulnerabilidades que han aparecido para las elecciones que se avecinan.

Nación

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Nación

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Nación

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Nación

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Nación

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Nación

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Nación

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Nación

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Inversionistas

“El Gobierno Petro ha llevado a una crisis inducida del sector eléctrico”: expertos sobre el futuro de la industria

Mundo

Las claves de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, explican expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026. Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia; Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, cuestionó que los problemas de orden público se estén presentando por estructuras que se hacen pasar por guerrilla, cuando los intereses serían netamente criminales.

En medio del Gran Foro Colombia de SEMANA, Eljach manifestó: “Yo no reconozco guerrillas ya en Colombia. Ya no hay ninguna organización armada rebelde que quiera sustituir las instituciones y establecer un régimen institucional diferente. Eso ya no existe. Aquí lo que hay es bandidos, criminales, asaltantes”.

Las declaraciones se dieron después de que la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que 170 municipios de Colombia están en riesgo por factores de fraude y violencia para las elecciones de 2026.

Alejadra Barrios, directora de la MOE, explicó: “Este estudio identificó que para las elecciones nacionales de 2026, hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”.

Esa alerta será uno de los temas principales que tendrán que discutir el procurador Eljach, el contralor Rodríguez y el ministro Benedetti para tomar acciones que garanticen las elecciones en todo el territorio nacional.

Más de Nación

No

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Valentino denunció en redes sociales que fue atacado por una mujer que afirma ser parte del grupo de seguidores de La Valdiri.

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Objetivos conjuntos entre EE.UU y Colombia, según el Ministerio de Defensa.

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Emergencia en Santa Marta.

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Las Fuerzas Militares localizaron y destruyeron cuatro laboratorios para el procesamiento de droga en el occidente del Cauca.

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Alias Marcos Pérez sería el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.

Alias Marcos Pérez, el cabecilla de la banda Satanás que amenazó con “llover plomo” en Soacha, fue capturado

El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 5 de febrero; evite multas

Noticias Destacadas