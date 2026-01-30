¿Por qué el talento hoy elige entornos de trabajo más flexibles y con propósito?

El mercado laboral vive un periodo de evolución. Las transformaciones digitales, los debates sobre flexibilidad y productividad y las demandas de las nuevas generaciones por espacios más aspiracionales están redefiniendo las reglas. El éxito empresarial ya no depende solo de alcanzar altos porcentajes de ganancias o un crecimiento exponencial, sino de garantizar el bienestar de los equipos e impulsar su crecimiento profesional.

Lulo Bank, el primer banco ciento por ciento digital de Colombia, busca aportar a esta transformación desde un lugar distinto. Para la entidad, se trata de cambiar el paradigma del trabajo potencializando el talento de sus colaboradores, a la vez que se desarrollan productos centrados en los usuarios.

Sin perder los espacios presenciales que fortalecen el trabajo en equipo, el banco ha apostado desde su nacimiento por un modelo de trabajo Work from Anywhere, una iniciativa que privilegia la autonomía y permite a los colaboradores desempeñar sus funciones desde el lugar que más cómodos se sientan: su casa, la playa o incluso fuera del país.

Según Ignacio Giraldo, CEO del banco, la mezcla de ambos escenarios ha permitido consolidar equipos más productivos. “Esta modalidad de trabajo forma parte de nuestra oferta de valor diferencial y es uno de los factores mejor calificados por nuestros colaboradores”, precisó. La cultura de Agile People ha sido otro de los pilares. Se trata de un modelo de evaluación del talento que, además de medir resultados, funciona como una herramienta clave para el desarrollo profesional, la movilidad interna, el feedback continuo y la posibilidad de obtener incrementos salariales.

“Trabajamos con squads y comunidades con verdadera autoridad. Las decisiones no son tomadas solo por el jefe: nuestras dinámicas permiten que en el día a día, sin importar el rol, las personas tomen decisiones, siempre y cuando estén basadas en datos. Somos un banco en el que cada persona cuenta y aporta”, explicó el CEO. Y sus colaboradores así lo reconocen: el 93 por ciento asegura que el banco es un excelente lugar para trabajar, según la firma Great Place To Work.

Lulo, además, mantiene una proporción superior al 20 por ciento de talento clave dentro de la organización, una movilidad interna mayor al 15 por ciento, un employee net promoter score superior a 50 y un leadership net promoter score por encima de 60. Estas cifras se destacan frente al promedio de la industria. “Nos obsesionamos por traer al mejor talento. Trabajamos en células ágiles en las que la arquitectura y las decisiones de cada uno impactan directamente en miles de usuarios”, indicó Giraldo.

Una empresa con propósito

La sostenibilidad completa su enfoque. El banco mantiene una huella de carbono baja, compensada con iniciativas como el Bosque Lulo, con más de 50.000 hectáreas sembradas, o el proyecto Lulo Impact, orientado a la conservación de la biodiversidad, entre otras.

El salario o los KPI financieros ya no son la única finalidad del talento de Lulo: su propósito mayor es generar un impacto medible en el mundo. “Esto nos hace muy atractivos y aspiracionales para las generaciones, especialmente millennial y gen Z, que hoy rechazan ofertas de la banca tradicional por falta de propósito”, concluyó Giraldo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lulo Bank.