Suscribirse

Empresas

Ministerio de las TIC sentó su posición sobre integración condicionada de Tigo y Movistar

La expectativa es que la nueva empresa cuente con un fortalecimiento que promueva la inversión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
15 de noviembre de 2025, 2:17 a. m.
Cristina Murcia, ministra TIC
Cristina Murcia, ministra TIC. | Foto: MinTic / Youtube

Una vez conocida la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que dio vía libre, pero con condicionamientos, a la integración de Tigo y Movistar, dejando así libre el paso para que se consolide un megaoperador de telecomunicaciones, el Ministerio TIC hizo su pronunciamiento en el que sentó su posición.

Tras manifestar que se acoge a la decisión de la entidad de control, de la cual reconoció, tiene plena autonomía como autoridad de competencia, la cartera de las tecnologías de la información y las comunicaciones señala que la mencionada integración se hará bajo estrictas medidas impuestas, que en muchos casos deben ser vigiladas por ese ministerio.

TIgo Movistar
¿Qué pasará con la integración? | Foto: Adobe Stock

Es así como, el Ministerio dijo comprometerse con la vigilancia y acompañamiento técnico de los procesos que impactan el ecosistema de las telecomunicaciones del país.

Según su pronunciamiento, lo que prima en esta decisión es el interés de la Nación, por lo tanto, la expectativa es que la empresa promueva la inversión y preste un servicio de calidad, con la adecuada atención al usuario.

Durante el anuncio de la decisión tomada, la superintendente de industria y comercio, Cielo Rusinque, despejó los temores que había, acerca de la posible consolidación de un monopolio, como lo reclamaba WOM, uno de los competidores en el mercado colombiano. “No representa ningún riesgo para la libre competencia, ni para los usuarios”, dijo.

Cumbre 70 años Amcham Colombia Cielo Rusinque ministra de Comercio industria y Turismo Bogotá 23 abril 2025
Cielo Rusinque, superintendente de industria y comercio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En todo caso, para dar paso a la decisión positiva y al mismo tiempo evitar inconvenientes que afecten la competencia, impuso condicionamientos, por ejemplo, que el nuevo operador deberá mantener las condiciones de competencia efectiva en roaming y ofrecerle a WOM una tarifa de acceso con un descuento de entre 12,5 % y 24,3 % respecto de la tarifa que paga actualmente.

En el mismo sentido, el Ministerio de las TIC, liderado por Cristina Murcia, tiene la expectativa de que, con la integración condicionada, se logre ampliar la cobertura del nuevo operador, en aquellas zonas rurales, muchas de las cuales han estado desatendidas. “Se trata de la utilización más eficiente de la infraestructura física”, señala la cartera en su pronunciamiento.

Tigo ha instalado más de 3.000 antenas en las zonas rurales y los cascos urbanos, para extender la cobertura en más de 17.000 km2
Antenas instaladas en las zonas rurales y los cascos urbanos, para extender la cobertura. | Foto: Archivo particular

Otra de las esperanzas de MinTic es que estas eficiencias que se generarán permitan reducir costos, lo que, no obstante, constituye un desafío para el nuevo operador. El fin último de todo este asunto sería promover los desarrollos tecnológicos, impulsando nuevos servicios y ampliando la oferta de servicios, al igual que la utilización de la inteligencia artificial.

De igual manera, la cartera de las tecnologías de información y comunicaciones se puso del lado de la SIC, al respaldar la decisión de imponer reglas de comportamiento para evitar que la empresa integrada concentre poder en detrimento de usuarios o pequeños operadores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelanta el Black Friday: Amazon confirma fecha y duración de su maratón de rebajas

2. Los números de Luis Díaz con goles y asistencias en Bayern Múnich que pulverizan a Wirtz, Isak y Ekitike en Liverpool

3. Néstor Lorenzo no calla sobre Jhon Arias y lanza certero mensaje por situación en Wolverhampton

4. Violeta Bergonzi alertó sobre posible cirugía que tendría que enfrentar: “Causaría bastante dolor”

5. El Flaco Solórzano anunció su compromiso con Lorena Altamirano: “Fue un momento tan único como tú”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TigoMovistarMinTIC

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.