WOM le escribe al presidente Petro, previo a la decisión de la SIC con integración de Movistar y Tigo

Superindustria estaría próximo a emitir el veredicto que, a juicio de otros operadores, crearía un monopolio.

Redacción Economía
13 de noviembre de 2025, 9:24 p. m.
En la noche de este jueves, Wom se convirtió en el nuevo operador de telecomunicaciones del mercado colombiano, lo que significa que con su llegada se abrirán muchas vacantes laborales.
Wom Colombia | Foto: Wom Colombia

Al escritorio del presidente Gustavo Petro llegó una nueva carta, dentro de las miles, que deben estarle enviando los colombianos por diversos motivos.

Esta vez, los firmantes son los voceros de WOM, la empresa de telecomunicaciones que insiste en que la integración de Movistar con Tigo haría insostenible el mercado, porque los condicionamientos que, según ellos, tendría la alianza empresarial, son insuficientes para proteger el monopolio.

La carta enviada por WOM a Petro, prevé llegar antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio decida sobre la solicitud de integración de las dos empresas de telecomunicaciones.

Por ello, los firmantes dentro de la compañía le hacen un llamado al mandatario para que tome cartas en el asunto.

Para ello, le ponen en el tapete el mensaje enviado por Petro a los colombianos, en el sentido de querer “atacar todas las formaciones monopolísticas y carteles en el mundo empresarial colombiano”.

Así las cosas, sostienen que esta integración, si se autoriza, sería la autorización a una “estructura duopolística en el mercado de las telecomunicaciones”.

Tigo y Movistar
Tigo y Movistar | Foto: Tigo / Movistar

No en vano, Claro y Tigo-Movistar controlarán más del 90 % del mercado, afirman los voceros.

Para WOM, las consecuencias de ese hecho serían nefastas, pues aumentaría los precios al consumidor; subiría la brecha de conectividad, y profundizaría la desigualdad territorial y socioeconómica que ya es amplia en el país.

