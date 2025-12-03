Nuevo liderazgo marca el inicio de una nueva etapa en WOM Colombia

WOM Colombia anunció que Gyorgy Zsembery asume hoy el cargo de CEO. Liderará el comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente a los accionistas. Su nombramiento representa un paso significativo en el proceso de transformación de la empresa, reforzando su compromiso con la innovación, la calidad del servicio y el enfoque en el cliente, con el objetivo de mantenerse como un actor líder en el mercado.

Zsembery es un ejecutivo global de amplia trayectoria, con más de 20 años de experiencia liderando transformaciones a gran escala en empresas de los sectores de telecomunicaciones, servicios digitales, medios y servicios financieros. Su liderazgo transformacional, tanto como CEO como miembro de Juntas Directivas en diversos mercados de Europa, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico Sur, demuestra una sólida combinación de visión estratégica y capacidad comercial.

Stan Chudnovsky, en representación de los accionistas de WOM Colombia, afirmó que el “2025 ha sido un año decisivo para WOM. Nuestro equipo directivo transformó exitosamente nuestra operación, alcanzando rentabilidad y superando otros complejos desafíos, incluida la reorganización bajo la Ley 1116 y la defensa de nuestra posición en un entorno de intensa competencia, mientras sentábamos las bases para el crecimiento futuro de la compañía”.

Gyorgy Zsembery liderará el comité ejecutivo de la compañía y reportará directamente a los accionistas. | Foto: WOM Colombia

Stan también destacó que “al iniciar su próximo capítulo de transformación digital y expansión acelerada en 2026, la amplia experiencia global de Gyorgy, su enfoque centrado en el cliente y su liderazgo probado en procesos de crecimiento y transformación, serán fundamentales para materializar esta ambiciosa visión.”