Economía

Multa récord de 9,6 millones de dólares a empresa por derrame de petróleo

La marca deberá asumir las sanciones impuestas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

6 de enero de 2026, 1:33 a. m.
La empresa fue sancionada tras una serie de investigaciones.
La empresa fue sancionada tras una serie de investigaciones. Foto: Adobe Stock

Los reguladores de seguridad de oleoductos impusieron el lunes la mayor multa hasta la fecha a la empresa responsable de derramar 1,1 millones de galones de petróleo en el Golfo frente a la costa de Luisiana, en 2023. Pero es poco probable que la multa de 9,6 millones de dólares suponga una carga importante para Third Coast.

Esta multa única se acerca al total habitual de entre 8 y 10 millones de dólares en multas que la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos impone cada año. Sin embargo, Third Coast tiene participación en unos 3000 kilómetros de oleoductos y, en septiembre, la empresa con sede en Houston anunció que había obtenido un préstamo de casi mil millones de dólares.

Creativo Getty
Cada uno de los derrames causa contaminación ambiental. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bill Caram, director ejecutivo de Pipeline Safety Trust, dijo que este derrame “fue resultado de una falla sistémica en toda la compañía, lo que indica la incapacidad fundamental del operador para implementar las regulaciones de seguridad de los ductos”, por lo que la multa récord es apropiada y bienvenida.

Sin embargo, incluso las multas récord a menudo carecen de relevancia financiera para los operadores de oleoductos. La multa propuesta representa menos del 3 % de las ganancias anuales estimadas de Third Coast Midstream —dijo Caram—. La verdadera disuasión requiere sanciones que encarezcan el incumplimiento.

La agencia afirmó que Third Coast no estableció los procedimientos de emergencia adecuados, lo que explica en parte la razón por la que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (PHMSA) determinó que los operadores no cerraron el oleoducto durante casi 13 horas después de que sus medidores indicaran un problema.

La PHMSA también afirmó que la compañía no evaluó adecuadamente los riesgos ni realizó el mantenimiento adecuado del oleoducto de recolección de petróleo Main Pass de 18 pulgadas.

La agencia afirmó que la compañía “no realizó nuevos análisis o evaluaciones de integridad luego de los cambios en las circunstancias que identificaron factores de riesgo nuevos y elevados” para el oleoducto.

Fotos de la seman 21 enero
Cada año se presentan diversos accidentes con el insumo a nivel mundial Foto: AP

Esto coincidió con lo que la NTSB declaró en su informe final de junio: «Third Coast perdió varias oportunidades de evaluar cómo los riesgos geológicos podrían amenazar la integridad de su oleoducto. La información ampliamente disponible en la industria sugería que el movimiento de tierras relacionado con la actividad de huracanes representaba una amenaza para los oleoductos».

La NTSB dijo que la fuga en la costa de Luisiana fue el resultado de deslizamientos de tierra submarinos, provocados por peligros como huracanes, que Third Coast, el propietario del oleoducto, no abordó a pesar de que las amenazas eran bien conocidas en la industria.

Gran buque petrolero de Venezuela está en fuga y la Guardia Costera planea operativo para incautarlo

Un portavoz de Third Coast dijo que las acusaciones fueron una sorpresa porque la empresa “cumple o supera constantemente los requisitos regulatorios en todas nuestras operaciones”.

Tras una colaboración constructiva con la PHMSA durante los últimos dos años, nos sorprendió ver aspectos de las recientes acusaciones que consideramos inexactos y que exceden los precedentes establecidos. Abordaremos estas inquietudes con la agencia en el futuro», declaró el portavoz de la compañía.

La cantidad de petróleo derramado en este incidente fue mucho menor que el desastre petrolero de BP de 2010 , cuando se liberaron 134 millones de galones en las semanas posteriores a la explosión de una plataforma petrolera, pero podría haber sido mucho menor si los trabajadores de la sala de control de Third Coast hubieran actuado más rápidamente, dijo la NTSB.

*Con información de AP.

