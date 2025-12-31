PadelTown inaugura nuevo punto en centro comercial de la ciudad

La marca de canchas deportivas para pádel, PadelTown, anunció la entrada en operación de su sede en el Centro Comercial Nuestro Bogotá; la cual representa su tercer punto. Dicha instalación cuenta con 1.600 metros cuadrados, 4 canchas totalmente cubiertas y una capacidad para hasta 16 jugadores de manera simultánea.

En esta, además de jugar recreativa o competitivamente, las personas podrán participar de entrenamientos individuales y clases grupales.

“A diferencia de otras partes de la capital, en el occidente no hay suficiente oferta de canchas de pádel, lo cual hace que nuestra llegada a Nuestro Bogotá sea un movimiento altamente estratégico para nuestra operación. Esperamos pronto concretar la segunda etapa de esta sede, con la que alcanzaremos los 2.000 m2, las 6 canchas y una capacidad de juego para 24 personas”, manifestó Emilio Pombo, director de PadelTown.

Por su parte, David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá, explicó que: “con esta apertura nos seguimos consolidando como el centro comercial del occidente de la ciudad con la oferta más amplia y variada en entretenimiento. PadelTown se ha venido posicionando por la calidad y las altas especificaciones de sus instalaciones, y por eso nos llena de felicidad el poder contar con ellos.

Finalmente, con respecto a los horarios: los fines de semana habrá disponibilidad desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Entre semana, a excepción de los lunes -días en los que se abre a partir de las 2:00 p.m.-, los usuarios podrán jugar desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.