Corficolombiana se queda con el 51% de Sencia, la concesionaria que adelanta el proyecto de transformación de El Campín

Corficolombiana, considerada el brazo en el sector real del Grupo Aval, suscribió un acuerdo para la adquisición del 51 % de las acciones de Sencia SAS, la sociedad concesionaria de la Asociación Público-Privada para la renovación, construcción, operación y mantenimiento del complejo deportivo del Estadio “El Campín”.

Se trata de uno de los proyectos urbanos y de infraestructura de entretenimiento más relevantes del país. La concesión tiene un plazo estimado de 29 años, una inversión aproximada de 2,4 billones de pesos, y un periodo de construcción cercano a 5 años.

El proyecto incluye la ampliación del estadio El Campín a 50.000 espectadores. Foto: Sencia

Esta transacción, cuyo valor no se conoció en la información pública, representa un hito estratégico para Corficolombiana, al fortalecer su posicionamiento como holding de inversiones en el sector real e ingresar a un nuevo sector y modelo de negocio, a través de infraestructura de entretenimiento con impacto urbano, social y económico. Y en un sector, el de entretenimiento, que viene siendo uno de los motores de crecimiento de la economía.

“Con el cierre de la transacción, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía. Esta transacción nos permite diversificar nuestro portafolio de negocios no regulados y que no dependen de aportes públicos, complementando estratégicamente el portafolio actual, integrando actividades de construcción y operación” manifestó Milena López, presidenta de Corficolombiana.

Esta decisión se complementa con un anuncio que se dio a finales de noviembre en el que Sencia había seleccionado como estructurador financiero del proyecto de renovación a Aval Banca de Inversión, empresa del Grupo Aval dirigida por Luis Carlos Sarmiento Carvajal, nieto de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Avanza nuevo Estadio El Campín: Grupo Aval se encargará de la estructuración financiera

Además, Ocesa Colombia, Páramo Presenta y Sencia llegaron a un acuerdo de colaboración estratégica, también en noviembre pasado, para integrar las fortalezas de cada una de las compañías y continuar impulsando la industria del entretenimiento en vivo en la capital colombiana.

Corficolombiana opera en la actualidad en cuatro sectores de la economía: infraestructura –con vías y aeropuertos, principalmente-, energía y gas –con inversiones a partir de Promigas y sus filiales, turismo -por medio de la cadena de hoteles Estelar, con 25 hoteles en Colombia y Perú-, y el sector agroindustrial, en el que cuenta con cultivos y siembras de palma y caucho en el Tolima y los Llanos Orientales. Y una operación financiera a partir de su tesorería. Estos sectores los opera a través de un centenar de empresas, y en 300 municipios entre Colombia y Perú.

En una entrevista a SEMANA para la edición de las 100 Empresas el año anterior, López advirtió que el desafío más grande es la caída en proyectos a nivel nacional. “Esta es una compañía que vive de hacer proyectos, es nuestro ADN y es lo que tenemos que continuar haciendo. El hecho de que haya menos proyectos de los que hemos visto en años pasados es grave para el país, porque la infraestructura es un gran impulsor del PIB y un gran generador de empleo. El país necesita más actividad en la infraestructura”, dijo en ese momento.

El sector de infraestructura es uno de los principales frentes de Corficolombiana, con diversas concesiones viales en el país. Foto: ANI

En ese sentido, la empresa se mueve en varios frentes. Corficolombiana está comenzando a ver infraestructura del orden territorial, con alcaldías y departamentos, donde considera que hay grandes oportunidades. Además, en infraestructura el objetivo es ir a otros sectores distintos a las concesiones de vías y aeropuertos, donde cabe la decisión de invertir en Sencia.

También está analizando posibilidades en el desarrollo de agua, con plantas de tratamiento o desalinizadoras. En esta estrategia también incluye la infraestructura educativa y hospitalaria.

Otro frente es identificar posibilidades de desarrollo de infraestructura, especialmente vial, con opciones en aeropuertos, a nivel internacional. “Estamos viendo proyectos en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. También analizamos iniciativas en Perú”, agregó López en la entrevista con SEMANA.

Hoteles Estelar es el negocio de turismo que tiene en su portafolio Corficolombiana, con operaciones en Colombia y Perú. Imagen: Hoteles Estelar. Foto: Hoteles Estelar

El proyecto de El Campín contempla la construcción de un nuevo estadio moderno para la ciudad de Bogotá con capacidad para 50.000 espectadores, un hotel, áreas comerciales y de oficinas, así como un amplio componente de espacio público, que incorpora plazas, plazoletas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y espacios recreativos. El desarrollo se complementa con un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para al menos 2.000 espectadores, una sala menor para 500 personas, y una zona mixta destinada a la práctica de deportes bajo techo. Adicionalmente, el proyecto aportará a la movilidad de la ciudad mediante un parqueadero con capacidad cercana a 3.000 estacionamientos destinados a vehículos, motocicletas y bicicletas.