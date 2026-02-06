Cultivos ahogados por las lluvias pronto pasarán factura al bolsillo de los colombianos: Fenalce lanza SOS al Gobierno

El invierno azota y los efectos en el corto y mediano plazo podrían ser graves para el abastecimiento de alimentos. Los cultivos están siendo afectados y, peor aún, los más atropellados hacen parte de una cadena que podría salpicar la canasta básica en general.

Según la Federación Nacional de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), que además hace un llamado urgente al Gobierno Nacional a atender las emergencias presentadas, el maíz y el frijol están entre los más impactados por anegamientos del suelo.

El maíz se llevaría por delante el precio de productos avícolas, pues es alimento base para esos animales. Y ni qué decir del frijol, ingrediente clave para muchos de los platos de la gastronomía colombiana.

Para Fenalce, la situación en el campo es crítica y requieren del respaldo decidido del Estado para seguir aportando al abastecimiento alimentario y al desarrollo rural del país.

En relación con los productores de frijol y maíz, el gremio manifestó que los cultivos fueron plantados previendo que el país estaría en plena temporada seca. Pero durante las últimas semanas, el evento climático conocido como frente frío ha generado lluvias intensas, persistentes y fuera de los patrones normales.

Cultivos de frijol y maíz anegados. En algunos casos hay pérdida total. Foto: Fenalce / Cortesía

Pérdida total de cultivos

“Con los cultivos de frijol y maíz, las precipitaciones coincidieron con etapas críticas como la madurez fisiológica y la cosecha, ocasionando en numerosos casos la pérdida total de los cultivos, y en otros, un deterioro significativo de la calidad del grano, el cual no cumple con los estándares de comercialización, ni tiene aceptación en el mercado”, señala Arnulfo Trujillo, gerente general de Fenalce.

Fenalce representa a cultivadores de 9 granos que son básicos para la alimentación cotidiana en Colombia, no solo de las familias, sino de los animales, por lo que temen que el invierno también cobre factura en materia de precios.

Cultivos dañados por el exceso de agua, producto de lluvias intensas provocadas por el atípico fenómeno conocido como frente frío. Foto: Fenalce / Cortesía

De acuerdo con los monitoreos de Fenalce, las afectaciones se vienen presentando en varias zonas productoras del país, principalmente en el Caribe y la región Andina. En dichas regiones, el exceso de humedad ha condicionado las labores agrícolas, tanto en cosecha como en el cierre de ciclo de los cultivos.

El vocero del gremio argumenta que las lluvias han generado dificultades operativas, riesgos de deterioro de la calidad del grano y mayores presiones fitosanitarias asociadas principalmente a temas de hongos.

Según el Ideam, en algunas zonas de la región Caribe vuelve y juega el frente frío que está poniendo en apuros al campo y, de paso, causando preocupación sobre la disponibilidad futura de alimentos.