Puerto Antioquia realiza la primera exportación de café colombiano desde Urabá

Puerto Antioquia realizó este jueves, 16 de julio, la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño, una operación que incorpora una nueva ruta para el comercio exterior del país y amplía las opciones logísticas para el envío de uno de los principales productos de exportación de Colombia.

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El primer despacho se llevó a cabo en conjunto con la línea naviera Maersk Line, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) autorizara a Puerto Antioquia como lugar habilitado para la exportación de café mediante la Resolución No. 7995, expedida el pasado 4 de junio.

La autorización fue otorgada después de que la terminal superara el proceso de evaluación técnica realizado por la Federación Nacional de Cafeteros, requisito exigido para este tipo de operaciones.

Proceso de exportación de café. Foto: Puerto Antioquia

La vicepresidenta Comercial de Puerto Antioquia, Ginna Castro, explicó que la empresa trabajó en la preparación de la infraestructura y de la operación desde que recibió la autorización oficial.

“Con gran orgullo y alegría queremos contarles que el pasado 4 de junio recibimos por parte de la DIAN nuestra autorización y resolución para Puerto Antioquia como lugar de exportación del mejor café del mundo, el café colombiano. Desde ese día hemos trabajado incansablemente para hoy recibir los primeros tractocamiones con café verde de la Federación Nacional de Cafeteros”, señaló.

La directiva agregó que, junto con Maersk Line, se preparó “este primer despacho en la modalidad LCL”, con el que “inicia una historia de exportaciones del café colombiano desde el Urabá antioqueño”.

Para atender este tipo de carga, Puerto Antioquia informó que dispone de una bodega especializada para la recepción, almacenamiento y consolidación del café destinado a exportación. La instalación tiene capacidad para almacenar hasta 18.000 sacos, equivalentes a unas 1.260 toneladas, distribuidos en 57 lotes para facilitar la trazabilidad de cada envío.

La terminal también cuenta con seis bahías de descargue, seis de llenado, un laboratorio de calidad operado por Almacafé y oficinas de la Federación Nacional de Cafeteros. Además, presta servicios como etiquetado, marcación de sacos, conversión a Big Bags y fumigación.

Silvio Bedoya Flores, inspector cafetero de la Federación Nacional de Cafeteros, recordó que la habilitación de nuevos terminales exige el cumplimiento de requisitos técnicos y operativos.

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“La normatividad colombiana establece que todo nuevo terminal marítimo debe cumplir una serie de requisitos técnicos y operativos, verificados por la Federación Nacional de Cafeteros, para obtener el aval que permite a la DIAN habilitar la exportación de café”, afirmó.

Puerto Antioquia realiza la primera exportación de café colombiano Foto: Puerto Antioquia

El funcionario agregó que la Federación acompañó este proceso durante los últimos dos años y aseguró que contar con un nuevo puerto habilitado representa “más competitividad, una mayor oferta de servicios logísticos y nuevas alternativas para llevar el café colombiano a los mercados internacionales”.

Por su parte, Jesús Tiburcio, Head of Commercial de Maersk para Centroamérica, la Región Andina y el Caribe, señaló que esta primera exportación “fortalece la conectividad del país con los mercados internacionales y contribuye a hacer más eficiente la cadena logística para los exportadores".