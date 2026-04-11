Una apuesta decidida por la sostenibilidad: las estrategia que convirtieron a Autogermana en líder del sector

En un sector automotor históricamente asociado al consumo de combustibles y a la presión sobre los recursos naturales, cada vez más compañías buscan integrar la sostenibilidad en sus estrategias. En Colombia, Autogermana avanza en esa dirección. Tras más de cuatro décadas de operación, la compañía ha consolidado una estrategia que combina gestión ambiental, educación y el impulso de la movilidad eléctrica.

“La sostenibilidad siempre ha sido parte del ADN de la compañía”, afirmó Marcela Bonilla, líder de Sostenibilidad de Autogermana. Y aunque el área de Sostenibilidad es relativamente reciente, la compañía siempre ha estado a la vanguardia de los desafíos y las tendencias globales. En 2014, por ejemplo, fue pionera en introducir el primer vehículo ciento por ciento eléctrico en Colombia.

Hoy, su visión se traduce en una política basada en cinco principios: excelencia operativa, gestión ambiental responsable, prioridad en las personas, desarrollo de la sociedad y buen gobierno corporativo.

En 2025 la compañía recicló más de 2.421 baterías de plomo-ácido. Foto: Autogermana - API

Uno de los principales focos ha sido la gestión eficiente del agua, un recurso clave en operaciones como el lavado de vehículos. Para ello, la empresa ha implementado plantas de tratamiento que permiten reutilizar el agua y evitar su descarga directa al sistema de alcantarillado. Actualmente cuenta con 11 plantas de tratamiento en el país, gracias a las cuales en 2025 logró reutilizar más de 4.000 metros cúbicos de agua reciclada, captar otros 678 metros cúbicos de agua lluvia para su reutilización y lavar más de 40.000 vehículos.

La eficiencia energética también forma parte de esa estrategia. En dos sedes de Bogotá se instalaron sistemas de paneles solares para la autogeneración de energía, evitando la emisión de varias toneladas de dióxido de carbono. Además, en 2025 la compañía recicló más de 2.421 baterías de plomo-ácido, aprovechó más de 18.600 galones de aceite usado como combustible alternativo en otras industrias, gestionó cerca de 18.700 llantas usadas y recuperó más de 51.8 toneladas de residuos reciclables.

Para Autogermana, la sostenibilidad trasciende el eje ambiental: la empresa apuesta grande por los ámbitos sociales y de educación. Foto: Autogermana - API

Así mismo, en los últimos cuatro años ha construido una red de más de 37 estaciones con 95 cargadores distribuidos en distintas ciudades y municipios. “Nos dimos cuenta de que traer los vehículos no era suficiente si el país no contaba con infraestructura de carga”, aseguró Bonilla. La expansión de esa red incluye destinos turísticos y ciudades intermedias, como la estación inaugurada recientemente en Villa de Leyva.

Apuesta por la educación

Para Autogermana el componente social ocupa otro lugar central. Su programa de auxilios educativos para colaboradores es uno de los más destacados. Con apoyos que van desde los 2,5 salarios mínimos por estudiante, la compañía financia estudios de bachillerato, carreras técnicas, pregrados y posgrados de sus colaboradores. Además, solo en el último año la empresa registró más de 26.000 horas de capacitación, con 116 programas de formación y una participación del 97 por ciento de los colaboradores.

Dirigido a 82 niños y jóvenes entre los 7 y 17 años, la empresa lidera el programa ‘Impulsando carreras’ en el sector de El Codito. Foto: Autogermana - API

En el sector del Codito, en Bogotá, la empresa lidera el programa ‘Impulsando carreras’, dirigido a 82 niños y jóvenes entre los 7 y 17 años, quienes reciben refuerzo escolar en matemáticas, español e inglés. Gracias a este seguimiento académico permanente, al cierre de 2025, el 44 por ciento de los estudiantes que estaban en riesgo de perder el año escolar logró aprobarlo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Autogermana.