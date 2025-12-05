El municipio del Eje Cafetero que debe su nombre a dos quebradas que atraviesan sus paisajes entre montañas

Ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera Central, a 5 kilómetros al noroeste de Pereira, se encuentra Dosquebradas, un municipio colombiano perteneciente al departamento de Risaralda, que forma parte del Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO) y es uno de los principales centros industriales del Eje Cafetero.

Este destino, según explica la Alcaldía Municipal en su sitio web, deriva de su nombre a 2 quebradas que atraviesan sus paisajes: Santa Teresita y Las Garzas.

Gracias a la presencia de estas fuentes hídricas, el municipio es considerado un lugar privilegiado, con abundantes riachuelos y corrientes de agua que se extienden a lo largo de su territorio y enriquecen su entorno natural.

¿Por qué visitar Dosquebradas, en Risaralda?

Además de su riqueza natural, Dosquebradas cautiva a los viajeros con su diversidad de flora y fauna silvestre, aspectos que lo convierten en un destino perfecto para disfrutar del turismo de naturaleza.

La Serranía Alto del Nudo, con sus parques naturales y miradores turísticos, ofrece oportunidades excepcionales para disfrutar de paisajes imponentes, realizar caminatas ecológicas, observar aves y practicar ciclomontañismo.

A todo esto se suma una oferta gastronómica típica de la región y la posibilidad de degustar cafés especiales, todo enmarcado en la belleza del Paisaje Cultural Cafetero.

Los atractivos más importantes de este municipio

De acuerdo con la Ventana Turística de Dosquebradas, entre los lugares más increíbles y mágicos para descubrir en este destino están:

Serranía Alto del Nudo

Por los múltiples nacimientos de agua que alberga, los cuales preservan la naturaleza boscosa, donde los visitantes pueden no solo pueden hacer senderismo, sino apreciar en total libertad lo que este espacio les ofrece.

Entre sus rincones imperdibles se encuentran las cascadas de la vereda La Argentina y la vereda el Chaquiro bajo.

Serranía La Marcada

Este lugar se caracteriza por conservar los petroglifos heredados de los antiguos Quimbayas, un valioso testimonio cultural y arqueológico que forma parte del patrimonio del municipio.

Serranía La Marcada en Dosquebradas, Risaralda | Foto: Créditos: Ventana Turística de Dosquebradas, Risaralda

Reserva Natural La Cristalina

Se trata de un extenso terreno lleno de vida, de hermosos paisajes y una quebrada de aguas cristalinas que enamora a simple vista. Este atractivo se encuentra ubicado en la cuenca media del Río Otún, donde convergen los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.

Centro Recreativo Lagos de la Pradera

Este lugar se ha consolidado como uno de los símbolos más representativos del municipio, no solo por la belleza de sus amplios lagos y la conservación de su entorno natural, sino también por la variedad de actividades que ofrece.

Allí los viajeros pueden hacer paintball, canotaje, canopy, patinaje y equitación, además hay canchas deportivas y una piscina semiolímpica.