Risaralda es un departamento que les permite a los viajeros adentrarse en un paraíso natural, en donde es posible apreciar su biodiversidad y los paisajes montañosos en los que los cultivos de café tienen gran protagonismo.

Es una tierra que ofrece una experiencia única para quienes buscan explorar y conocer de fondo la cultura cafetera, pues allí los viajeros tienen la posibilidad de recorrer plantaciones de este grano y aprender sobre el proceso de cultivo y producción, mientras se deleitan con una rica taza de esta bebida.

Risaralda es considerado un buen destino para los amantes de la naturaleza, con el Parque Nacional Natural Los Nevados, que ofrece senderismo, avistamiento de fauna y la posibilidad de disfrutar de aguas termales en lugares como Santa Rosa de Cabal.

Uno de los lugares que vale la pena conocer en este departamento es Balboa, un municipio que está ubicado muy cerca de Pereira y se caracteriza por sus imponentes paisajes, su variedad vegetativa, su fauna y flora, la calidez de su gente y los hermosos recorridos que tiene para ofrecer.

Los cultivos de café son uno de los grandes atractivos de Balboa, en Risaralda. | Foto: Getty Images

Un pueblo patrimonio

Hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, que fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en el año 2011 y dada su ubicación estratégica y su belleza se le han dado varios apelativos.

Se le conoce, por ejemplo, como el ‘Alto del Rey’, el ‘Balcón Florido de Risaralda’ o el ‘Balcón Turístico de los Andes’, pues desde allí se pueden apreciar parte de los dos departamentos con los que tiene cercanía. Así las cosas, desde este poblado es posible divisar las montañas tanto del Valle Risaralda, como del Valle del Cauca y de Caldas.

En Balboa, que tiene una temperatura promedio de 20 grados centígrados, los turistas pueden realizar diferentes planes, entre ellos los recorridos por fincas cafeteras, avistamiento de aves y senderismo en medio de una nutrida vegetación.

El senderismo es una de las actividades que pueden desarrollarse en Balboa. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images/iStockphoto

En este municipio risaraldense existen balnearios en los ríos Cañaveral, Totuí, Los Monos, el Risaralda y el río Cauca, los cuales son aptos para los típicos paseos de olla que suelen realizar las familias. Son buena alternativa para refrescarse.

De igual forma, en esta zona se encuentra el Parque Natural Municipal Alto del Rey, que tiene algunos senderos para recorrer y en donde los viajeros tienen la posibilidad de realizar actividades al aire libre.